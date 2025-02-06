Такое он сказал на заседании Комитета ООН по реализации неотъемлемых прав палестинского народа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

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Как отреагировали в ООН на предложение Трампа

Хотя Гутерреш не назвал имени президента США Дональда Трампа, который сделал такое заявление, однако скорее всего подобные слова были именно в его сторону.

"Осуществление неотъемлемых прав палестинского народа касается права палестинцев просто жить как люди на собственной земле., Мы стали свидетелями того, как реализация этих прав неуклонно ускользает за пределы досягаемости. Мы стали свидетелями ужасной, систематической дегуманизации и демонизации целого народа", – заявил генсек.

Антониу Гутерреш приветствовал соглашение о прекращении огня на Ближнем Востоке и освобождение удерживаемых боевиками израильских заложников. По его словам, не стоит обострять ситуацию в поисках решений, лучше найти приемлемые пути.

Жизненно важно оставаться верными основам международного права. Необходимо избегать любых форм этнических чисток,

– подчеркнул он.

Также, как говорит генеральный секретарь, необходимо подтвердить решение о двух государствах, то есть Израиля и Палестины. Он выразил "серьезную обеспокоенность ростом насилия со стороны израильских поселенцев и другими нарушениями" на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим.

Напомним, ранее президент Дональд Трамп заявил о планах США взять под свой контроль Сектор Газы, назвав эту территорию "площадкой под снос". Он даже заговорил о переселении палестинцев, которым не остается другой альтернативы, и возможности введения американских войск.