В туннелях под Сектором Газа обнаружили тела шести израильских заложников

Израильские военные 1 сентября сообщили, что нашли в Секторе Газа тела шести заложников. Их захватили боевики ХАМАС во время нападения 7 октября 2023 года.

Тела были обнаружены в одном из туннелей под городом Рафах на юге Газы. Израильские военные начали обыскивать туннельный комплекс в субботу, 31 августа. Заложников нашли мертвыми во второй половине того же дня.

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В Секторе Газа нашли тела израильских заложников

Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что заложников убили незадолго до того, как до них добрались израильские солдаты.

По предварительной оценке, они были жестоко убиты террористами ХАМАСа незадолго до того, как мы добрались до них. Они были похищены живыми утром 7 октября террористической группировкой ХАМАС,

– заявил он.

Израильские чиновники также сообщили журналистам, что трое из шести найденных заложников должны были быть освобождены во время первого этапа окончательного соглашения о прекращении огня.

После обнаружения тел заложников премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал "свести счеты" с ХАМАС. Он подчеркнул, что "те, кто убивает заложников, не хотят соглашения".

Мы (Израиль, – 24 Канал) будем охотиться на вас, мы вас поймаем и мы сведем счеты,

– обратился Нетаньяху к лидерам ХАМАС.

Среди убитых был 23-летний американец израильского происхождения Герш Голдберг-Полин. Боевики ХАМАС взяли его в плен на музыкальном фестивале Nova 7 октября.

Родители парня были одними из самых активных семей заложников. Фактически Герш Голдберг-Полин стал одним из лиц борьбы за освобождение заложников. Армия Израиля также назвала имена других пятерых жертв: Эден Ерушальми, Кармель Гат, Альмог Саруси, Александр Лобанов и Ори Данино.

В Секторе Газы нашли тела шести заложников / Фото: CNN