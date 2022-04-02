В селах Херсонщины есть погибшие и раненые: эвакуировать людей из Александровки не удалось
Источник:Суспільне
В селах Станиславской общины Херсонской области есть погибшие и тяжело раненые. Также в третий раз не удалось эвакуировать людей из поселка Александровка.
Такую информацию сообщил глава Станиславской ТГ Иван Самойленко, передает издание Суспільне.
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Глава общества сообщил, что сегодня, 2 апреля, уже третий раз не дали разрешения проехать в Александровку. Однако удалось эвакуировать жителей Станислава в Херсон.
Со страниц в социальной сети вышла недостоверная информация о существующем "зеленом коридоре" для выезда из села. Мы сразу с секретарем поехали на блокпост. Нам сказали, что это не так. Начались обстрелы, и мы вернулись,
– отметил Иван Самойленко.
По его словам, сегодня задержали троих мужчин на велосипедах и пока их не отпускают. Глава настойчиво призвал всех находиться в укрытиях.
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