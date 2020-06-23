Непогода наделала бед на Прикарпатье, в частности на Коломыйщине. Мощные ливни вызвали подъем уровня воды в горных реках. Из-за этого в селе Шешоры даже смыло водой магазин. А в селе Спас вода уже приближается к жилым домам.

Видео, на котором видно, как плывет деревянный дом, появилось в соцсетях. Об этом в прямом эфире рассказала корреспондентка 24 канала.

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Магазин в Шешорах смыло из-за поднятия уровня воды в реке Пистинька. В целом непогода уже разрушила 4 моста в этом селе, еще 2 переправы – под угрозой. Также подтопило 3 жилых дома и полностью смыло одну из местных дорог.

В Шешорах магазин смыло водой: смотрите видео из телеграм-канала "ЧАТ 112"

Как сообщает корреспондент 24 канала, теперь вода из Шешор идет в село Спас: уже прорвало несколько дамб. В селе есть 2 моста: с одним из них уже полностью сравнялась горная река.

Ситуация в селе Спас

До жилых домов остается буквально один метр. Поэтому люди, которые там живут, начали перевозить вещи к близким. Чтобы, если непогода все-таки доберется до их домов, успеть спасти самое ценное. Многие из них вообще не спали всю ночь и следили за ситуацией.

Путь в Коломыю – закрыт, туда не пропускают автомобили. Такая же ситуация с другим мостом – через реку Прут. Там, где еще недавно была дорога, сейчас – ничего, кроме воды.

Дамбу сорвало еще в пятницу, 19 июня. На следующий день местные власти начали обустраивать ей замену. Пока она сдерживает воду только в определенном месте. Если река выйдет из берегов, затопит все вокруг: могут пострадать более 100 домов.

Подробнее о непогоде на Прикарпатье: смотрите видео 24 канала