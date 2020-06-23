Негода наробила лиха на Прикарпатті, зокрема на Коломийщині. Потужні зливи спричинили підйом рівня води у гірських річках. Через це у селі Шешори навіть змило водою магазин. А у селі Спас водавже наближається до житлових будинків.

Відео, на якому видно, як пливе дерев'яний будинок, з'явилося у соцмережах. Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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Магазин у Шешорах змило через підняття рівня води у річці Пістинька. Загалом негода вже зруйнувала 4 мости у цьому селі, ще 2 переправи – під загрозою. Також підтопило 3 житлові будинки, повністю змило одну з місцевих доріг.

У Шешорах магазин змило водою: дивіться відео з телеграм-каналу "ЧАТ 112"

Як повідомляє кореспондентка 24 каналу, тепер вода із Шешор йде у село Спас: вже прорвало кілька дамб. У селі є 2 мости: з одним із них вже повністю зрівнялася гірська річка.

Ситуація у селі Спас

До житлових будинків залишається буквально один метр. Тож люди, які там мешкають, почали перевозити речі до близьких. Аби, якщо негода таки добереться до їх будинків, встигнути врятувати найцінніше. Чимало з них взагалі не спали всю ніч та слідкували за ситуацією.

Шлях до Коломиї – закритий, туди не пропускають автомобілі. Така ж ситуація з іншим мостом – через річку Прут. Там, де ще донедавна була дорога, зараз – нічого, окрім води.

Дамбу зірвало ще в п'ятницю, 19 червня. Наступного дня місцева влада почала облаштовувати їй заміну. Поки що вона стримує воду лише у певному місці. Якщо річка таки вийде з берегів, затопить все навколо: можуть постраждати понад 100 будинків.

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