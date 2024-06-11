Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, заметив, что уже второй год подряд россияне занимаются одной ерундой. Они роют окопы на береговой полосе в нескольких районах. Затем наступает период штормов – и эти оборонительные сооружения успешно смывает вода.

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Что известно об ударах по Крыму

Как отметил Селезнев, Силы обороны системно и планово уничтожают военные объекты россиян во временно оккупированном Крыму. Чрезвычайно важными были удары по радиотехническим подразделениям, которые расположены в разных частях полуострова.

К примеру, на горе Ай-Петри удалось уничтожить часть оборудования, которое позволяло видеть всю акваторию Черного моря до побережья Турции. Командир батальона убит. Еще пострадали административные здания, где живет личный состав. Ключевое – враг теряет ресурсы для наблюдения,

– сказал Селезнев.

Параллельно Силы обороны планово выбивают вражеские зенитные ракетные комплексы. Уже было много информации о поражении вражеских ЗРК С-300 и С-400. Враг продолжает терять эти важные системы.

Журналисты уже сообщали, что в Крыму расположено 232 военных объектов. Не стоит забывать и о Керченском мосте. Хотя надо помнить, что враг также использовал для перевозок большие десантные корабли, паромные переправы и военно-транспортную авиацию. Хотя объемы там несоизмеримы,

– подчеркнул Селезнев.

Взрывы в Крыму: кратко