Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що вже другий рік поспіль росіяни займаються однією дурницею. Вони риють окопи на береговій смузі у кількох районах. Потім настає період штормів – і ці оборонні споруди успішно змиває вода.
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Що відомо про удари по Криму
Як наголосив Селезньов, Сили оборони системно та планово знищують військові об'єкти росіян в тимчасово окупованому Криму. Надзвичайно важливими були удари по радіотехнічних підрозділах, які розташовані в різних частинах півострова.
До прикладу, на горі Ай-Петрі вдалося знищити частину устаткування, яке дозволяло бачити усю акваторію Чорного моря аж до узбережжя Туреччини. Командира батальйону вбито. Ще постраждали адміністративні будівлі, де мешкає особовий склад. Ключове – ворог втрачає ресурси для спостереження,
– сказав Селезньов.
Паралельно Сили оборони планово вибивають ворожі зенітні ракетні комплекси. Вже було багато інформації про ураження ворожих ЗРК С-300 та С-400. Ворог продовжує втрачати ці важливі системи.
Журналісти вже повідомляли, що в Криму розташовано 232 військових об'єкти. Не варто забувати і про Керченський міст. Хоча треба пам'ятати, що ворог також використовував для перевезень великі десантні кораблі, поромні переправи та військово-транспортну авіацію. Хоча обсяги там неспівмірні,
– підкреслив Селезньов.
Вибухи в Криму: коротко
- В ніч на 10 червня Україна вдарила по дивізіону С-400 окупантів поблизу Джанкоя та двох дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.
- Вже були опубліковані супутникові знімки, де видно підтвердження ураження ворожого дивізіону С-400.
- Також наприкінці травня Сили оборони вдарили по поромній переправі окупантів в Криму. Цей об'єкт є важливим для логістики росіян.