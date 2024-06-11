Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що вже другий рік поспіль росіяни займаються однією дурницею. Вони риють окопи на береговій смузі у кількох районах. Потім настає період штормів – і ці оборонні споруди успішно змиває вода.

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Що відомо про удари по Криму

Як наголосив Селезньов, Сили оборони системно та планово знищують військові об'єкти росіян в тимчасово окупованому Криму. Надзвичайно важливими були удари по радіотехнічних підрозділах, які розташовані в різних частинах півострова.

До прикладу, на горі Ай-Петрі вдалося знищити частину устаткування, яке дозволяло бачити усю акваторію Чорного моря аж до узбережжя Туреччини. Командира батальйону вбито. Ще постраждали адміністративні будівлі, де мешкає особовий склад. Ключове – ворог втрачає ресурси для спостереження,

– сказав Селезньов.

Паралельно Сили оборони планово вибивають ворожі зенітні ракетні комплекси. Вже було багато інформації про ураження ворожих ЗРК С-300 та С-400. Ворог продовжує втрачати ці важливі системи.

Журналісти вже повідомляли, що в Криму розташовано 232 військових об'єкти. Не варто забувати і про Керченський міст. Хоча треба пам'ятати, що ворог також використовував для перевезень великі десантні кораблі, поромні переправи та військово-транспортну авіацію. Хоча обсяги там неспівмірні,

– підкреслив Селезньов.

Вибухи в Криму: коротко