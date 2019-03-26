Селфивыборы: в Украине запустили крутой проект, чтобы избиратели шли голосовать
К президентским выборам, которые состоятся 31 марта, в Украине запустили проект "Мировой рекорд по селфи за 24 часа". Его цель – стимулировать явку избирателей на участки и установить мировой рекорд по количеству селфи, опубликованных за 24 часа.
Чтобы принять участие во флешмобе, нужно прийти на выборы 31 марта, сделать фото напротив избирательного участка (ни в коем случае не с заполненным бюллетенем и не в кабинке для голосования – это карается законом!) и загрузить фото на онлайн-карту.
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Фото с заполненными бюллетенями администраторы проекта будут удалять и учитывать не будут.
Условия участия:
- Возможность участия в установлении мирового рекорда доступна в период с 31 марта 8:00 до 1 апреля 8.00 по киевскому времени.
- Селфи должно содержать одно или больше лиц и должно быть сделано на фоне избирательного участка.
- Чтобы загрузить свое селфи, необходимо указать следующие данные: имя, область, email, количество людей на фото.
- Один участник может загрузить одно фото.
- Если селфи сделано на заграничном участке, можно отметить область города рождения.
- После получения сертификата мирового рекорда его копия будет отправлена на указанный email.
- Приняв участие в установлении рекорда, вы соглашаетесь с правилами конфиденциальности.
Чтобы сделать осознанный выбор, ознакомьтесь с биографиями кандидатов в президенты и их предвыборными программами (=обещаниями). Это важно! Не дайте своему голосу пропасть!
Как будут проходить президентские выборы в Украине