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      Селфивыборы: в Украине запустили крутой проект, чтобы избиратели шли голосовать

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      Проект "Мировой рекорд по селфи за 24 часа"
      Проект "Мировой рекорд по селфи за 24 часа" / Коллаж 24 канала

      К президентским выборам, которые состоятся 31 марта, в Украине запустили проект "Мировой рекорд по селфи за 24 часа". Его цель – стимулировать явку избирателей на участки и установить мировой рекорд по количеству селфи, опубликованных за 24 часа.

      Чтобы принять участие во флешмобе, нужно прийти на выборы 31 марта, сделать фото напротив избирательного участка (ни в коем случае не с заполненным бюллетенем и не в кабинке для голосования – это карается законом!) и загрузить фото на онлайн-карту.

      Читайте также: Выборы-2019: кто и когда первым посчитает, как проголосовала Украина

      Фото с заполненными бюллетенями администраторы проекта будут удалять и учитывать не будут.

      Условия участия:

      1. Возможность участия в установлении мирового рекорда доступна в период с 31 марта 8:00 до 1 апреля 8.00 по киевскому времени.
      2. Селфи должно содержать одно или больше лиц и должно быть сделано на фоне избирательного участка.
      3. Чтобы загрузить свое селфи, необходимо указать следующие данные: имя, область, email, количество людей на фото.
      4. Один участник может загрузить одно фото.
      5. Если селфи сделано на заграничном участке, можно отметить область города рождения.
      6. После получения сертификата мирового рекорда его копия будет отправлена на указанный email.
      7. Приняв участие в установлении рекорда, вы соглашаетесь с правилами конфиденциальности.

      Чтобы сделать осознанный выбор, ознакомьтесь с биографиями кандидатов в президенты и их предвыборными программами (=обещаниями). Это важно! Не дайте своему голосу пропасть!


      Как будут проходить президентские выборы в Украине

      blog_ava
      Серьезно изменить рейтинги кандидатов в президенты может только один фактор, – политолог
      сегодня
      3306
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019
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