Селфівибори: в Україні запустили крутий проект, аби виборці йшли голосувати

До президентських виборів, які відбудуться 31 березня, в Україні запустили проект "Світовий рекорд із селфі за 24 години". Його мета стимулювати явку виборців на дільниці та встановити світовий рекорд із кількості селфі, опублікованих за 24 години.

Аби взяти участь у флешмобі, треба прийти на вибори 31 березня, зробити фото напроти виборчої дільниці (у жодному разі не із заповненим бюлетнем і не в кабінці для голосування – це карається законом!) і підвантажити фото на онлайн-мапу.

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Фото із заповненими бюлетнями адміністратори проекту будуть видаляти і не враховуватимуть.

Умови участі:

Можливість участі у встановленні світового рекорду доступна у період з 31 березня 8:00 до 1 квітня 8.00 за Київським часом. Селфі повинно містити одно або більше облич та має бути зроблене на фоні виборчої дільниці. Щоб завантажити своє селфі необхідно вказати такі данні: ім’я, область, email, кількість людей на фото. Один учасник може завантажити одне фото. Якщо селфі зроблене на закордонній дільниці, можна зазначити область міста народження. Після отримання Сертифікату світового рекорду його копію буде надіслано на вказаний email. Взявши участь у встановленні рекорду, ви погоджуєтесь з правилами конфіденційності.

Аби зробити усвідомленний вибір, ознаймтеся з біографіями кандидатів у президенти та їхніми передвиборчими програмами (=обіцянками). Це важливо! І не дайте своєму голосу пропасти!



Як відбуватимуться президентські вибори в Україні