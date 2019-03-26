12:27
26 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Загроза для Путіна – Шнуров іде в політику. Пророк сказав, що Лазарєв пабєдіт
      Вєсті Кремля
      21:56, 25 березня
      Вєсті.UA: Путінський адепт Вілкул. Гопник Добкін під градусом
      Вєсті.UA
      20:08, 25 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Селфівибори: в Україні запустили крутий проект, аби виборці йшли голосувати

      139 Читать новость на русском
      Проект "Світовий рекорд із селфі за 24 години"
      Проект "Світовий рекорд із селфі за 24 години" / Колаж 24 каналу

      До президентських виборів, які відбудуться 31 березня, в Україні запустили проект "Світовий рекорд із селфі за 24 години". Його мета стимулювати явку виборців на дільниці та встановити світовий рекорд із кількості селфі, опублікованих за 24 години.

      Аби взяти участь у флешмобі, треба прийти на вибори 31 березня, зробити фото напроти виборчої дільниці (у жодному разі не із заповненим бюлетнем і не в кабінці для голосування – це карається законом!) і підвантажити фото на онлайн-мапу

      Читайте також: Вибори-2019: хто та коли першим порахує, як проголосувала Україна

      Фото із заповненими бюлетнями адміністратори проекту будуть видаляти і не враховуватимуть. 

      Умови участі:

      1. Можливість участі у встановленні світового рекорду доступна у період з 31 березня 8:00 до 1 квітня 8.00 за Київським часом.
      2. Селфі повинно містити одно або більше облич та має бути зроблене на фоні виборчої дільниці.
      3. Щоб завантажити своє селфі необхідно вказати такі данні: ім’я, область, email, кількість людей на фото.
      4. Один учасник може завантажити одне фото.
      5. Якщо селфі зроблене на закордонній дільниці, можна зазначити область міста народження.
      6. Після отримання Сертифікату світового рекорду його копію буде надіслано на вказаний email.
      7. Взявши участь у встановленні рекорду, ви погоджуєтесь з правилами конфіденційності.

      Аби зробити усвідомленний вибір, ознаймтеся з біографіями кандидатів у президенти та їхніми передвиборчими програмами (=обіцянками). Це важливо! І не дайте своєму голосу пропасти!


      Як відбуватимуться президентські вибори в Україні

      blog_ava
      Збірна України завдяки автоголу вирвала перемогу в Люксембургу
      сьогодні
      3325
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Інвестиції в Україну: чому українці можуть лише мріяти про іноземних інвесторів?
      сьогодні , 12:07 Інвестиції в Україну: чому українці можуть лише мріяти про іноземних інвесторів?
      Артем Овдієнко 144
      Національна гвардія: кого і від кого вона захищає
      сьогодні , 09:01 Національна гвардія: кого і від кого вона захищає
      Євгенія Мазур 1
      Новий вигляд для дерев'яних сходів та підлоги у домі
      25 березня , 12:00 Новий вигляд для дерев'яних сходів та підлоги у домі
      1804
      В самолете президента Польши Леха Качиньского нашли следы взрывоопасных материалов
      сьогодні , 08:40 В самолете президента Польши Леха Качиньского нашли следы взрывоопасных материалов
      Злой Одессит 1245
      Збірна України завдяки автоголу вирвала перемогу в Люксембургу
      сьогодні , 07:39 Збірна України завдяки автоголу вирвала перемогу в Люксембургу
      3325
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук