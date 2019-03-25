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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      Вибори-2019: хто та коли першим порахує, як проголосувала Україна

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      У день виборів на дільницях представники Національного екзит-полу запитуватимуть українців, за кого вони віддали свій голос. Саме ці дані після завершення голосування звірятимуть із підрахунками Центрвиборчкому – щоб зрозуміти, наскільки чесно відбулися вибори.

      Як відбуватиметься опитування виборців

      Близько тисячі інтерв'юерів по всій Україні отримали допуски до 400 виборчих дільниць у різних регіонах країни. Вони вийдуть на "польові" дослідження 31 березня.

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      "Ці результати потрібні для контролю того, як будуть рахуватися голоси на виборах. Щоб ми уже одразу о 20:00 знали і результати й могли контролювати їхній підрахунок", – пояснив Антон Грушецький, заступник директора Київського міжнародного інституту соціології.


      Так виглядатиме опитування Національного екзит-полу

      Анкети вручатимуть кожному 12, 15 або 18 виборцю. У ній потрібно просто поставити галочку навпроти варіантів відповідей на п'ять питань: стать і вік респондента, коли саме визначилися із кандидатом і за кого віддали голос. У опитування є варіант відповіді "не пам'ятаю, за кого проголосував", воно повністю анонімне.

      Інтерв'юери матимуть спеціальні бейджики із символікою Національного екзит-полу.

      7 із 10 опитаних українців не вірять, що вибори цього року пройдуть чесно. Ось чому так важливо, щоб результати підрахунків голосів Центральної виборчої комісії було із чим порівнювати. Проект Національний екзит-пол 2019 не залежить від жодної із політичних сил.

      Що таке екзит-пол?Опитування на виході або післявиборче опитування – опитування виборців, що проводиться соціологічними службами на виході з виборчих дільниць у день голосування, з метою прогнозування його результатів до часу оголошення офіційних даних виборчими комісіями. Виборців опитують на умовах нерозголошення.

      Для чого проводять Національний екзит-пол

      Опитування проводять спільно Київський міжнародний інститут соціології, центру імені Разумкова і фонду "Демократичні ініціативи". На відміну від рейтингів популярності кандидатів, неупереджений екзит-пол повністю фінансується коштом західних донорів – Агентством США з міжнародного розвитку, представництвом ЄС, посольствами Канади та Чехії і Міжнародним фондом Відродження.

      Кандидати, які не отримають тих результатів, яких очікують, будуть говорити про фальсифікації. Екзит-поли мають стати доказом того, що порушень не було. Або, якщо вони були, будуть теж показувати: де, скільки і як,
      – прокоментувала Ірина Бекешкіна, директор фонду "Демократичні ініціативи".

      Якщо розбіжність між даними екзит-полу та результатами підрахунку ЦВК перевищить 4,5% – це вже сигнал про фальсифікації на виборах. Цього разу інтрига, хто ж потрапить до другого туру, зберігатиметься до кінця. Адже розрив між основними претендентами на посаду глави держави, подекуди менша, ніж статистична похибка.


      Грушецький провів фінальний інструктаж учасникам представникам екзит-полу

      Тобто, підтасувавши голосування у військових частинах, в лікарнях та в зонах позбавлення волі можна отримати додаткових 5% до електорату. Саме тому згода громадян на участь в опитуваннях Національного екзит-полу є такою важливою.

      До речі, у день виборів о 20:00 всі глядачі 24 каналу зможуть першими дізнатись, як проголосувала країна: саме тоді ми покажемо результати Національного екзит-полу. 

      Більше про кандидатів у президенти дивіться тут.
      Матеріали про нерухомість кандидатів у президенти можна дізнатися тут.


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      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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