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      Выборы-2019: кто и когда первым посчитает, как проголосовала Украина

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      В день выборов на участках представители Национального экзит-пола будут спрашивать украинцев, за кого они отдали свой голос. Именно эти данные после завершения голосования будут сверять с подсчетами Центризбиркома – чтобы понять, насколько честно прошли выборы.

      Как будет происходить опрос избирателей

      Около тысячи интервьюеров по всей Украине получили допуски к 400 избирательным участкам в разных регионах страны. Они выйдут на "полевые" исследования 31 марта.

      Читайте также: На финише: что может кардинально повлиять на рейтинги кандидатов в президенты

      "Эти результаты нужны для контроля того, как будут считаться голоса на выборах. Чтобы мы уже сразу в 20:00 знали и результаты и могли контролировать их подсчет", – объяснил Антон Грушецкий, заместитель директора Киевского международного института социологии.


      Так будет выглядеть опрос Национального экзит-пола

      Анкеты будут вручать каждому 12, 15 или 18 избирателю. В ней нужно просто поставить галочку напротив вариантов ответов на пять вопросов: пол и возраст респондента, когда именно определились с кандидатом и за кого отдали голос. В опросе есть вариант ответа "не помню, за кого проголосовал", оно полностью анонимно.

      Интервьюеры будут иметь специальные бейджики с символикой Национального экзит-пола.

      7 из 10 опрошенных украинцев не верят, что выборы в этом году пройдут честно. Вот почему так важно, чтобы результаты подсчета голосов Центральной избирательной комиссии было с чем сравнивать. Проект Национальный экзит-пол 2019 года не зависит ни от одной из политических сил.

      Что такое экзит-пол?Опрос на выходе или послевыборные опросы – опрос избирателей проводится социологическими службами на выходе из избирательных участков в день голосования, с целью прогнозирования его результатов до момента объявления официальных данных избирательными комиссиями. Избирателей опрашивают на условиях неразглашения.

      Для чего проводят Национальный экзит-пол

      Опросы проводят совместно Киевский международный институт социологии, центр имени Разумкова и фонд "Демократические инициативы". В отличие от рейтингов популярности кандидатов, беспристрастный экзит-пол полностью финансируется за счет западных доноров – Агентством США по международному развитию, представительством ЕС, посольствами Канады и Чехии и Международным фондом Возрождения.

      Кандидаты, которые не получат тех результатов, которых ожидают, будут говорить о фальсификациях. Экзит-полы должны стать доказательством того, что нарушений не было. Или, если они были, будут тоже показывать: где, сколько и как,
      – прокомментировала Ирина Бекешкина, директор фонда "Демократические инициативы".

      Если расхождение между данными экзит-пола и результатам подсчета ЦИК превысит 4,5% – это уже сигнал о фальсификациях на выборах. На этот раз интрига, кто же попадет во второй тур, будет сохраняться до конца. Ведь разрыв между основными претендентами на пост главы государства, иногда меньше, чем статистическая погрешность.


      Грушецкий провел финальный инструктаж участникам-представителям экзит-пола

      То есть, подтасовав голосования в воинских частях, в больницах и в зонах лишения свободы можно получить дополнительные 5% к электорату. Именно поэтому согласие граждан на участие в опросах Национального экзит-пола является таким важным.

      Кстати, в день выборов в 20:00 все зрители 24 канала смогут первыми узнать, как проголосовала страна: именно тогда мы покажем результаты Национального экзит-пола.

      Больше о кандидатах в президенты смотрите здесь.
      Материалы о недвижимости кандидатов в президенты можно посмотреть здесь.


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      Автор: Леся Выговская
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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