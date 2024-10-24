Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что одной из угроз для Селидово является усиление врагом флангов. Однако украинские войска все же могут не допустить заход россиян в город, как раньше было в Торецке.

Смотрите также "Пехота – как рыба в консерве": в батальоне имени Да Винчи рассказали, как штурмуют россияне

Угрозы для Селидово

Руководитель Центра рассказал, что возле населенного пункта продолжаются активные боевые действия. Одной из угроз для города является усиление россиян на северном и южном флангах. Соответственно, оттуда оккупанты осуществляют большое количество обстрелов.

Россияне, кроме того, подтягивают свою артиллерию, применяют большое количество дронов и осуществляют пехотные штурмы.

Определенные группы российских войск действительно заходили на восточные окраины Селидово. Они пытались продвинуться и закрепиться. Сейчас продолжаются активные боевые действия,

– отметил Мусиенко.

Украинские силы, по его словам, концентрируются на том, чтобы не дать врагу продвинуться непосредственно в город и там закрепиться. Что в городе, что в окрестностях ситуация очень напряженная.

Обратите внимание! Пресс-офицер 15-й бригады Нацгвардии "Кара-Даг" Виталий Миловидов рассказал, что россияне начали массированное наступление на Селидово с понедельника, 21 октября. Оккупанты даже перебросили некоторые подразделения с северного направления Покровского фронта для усиления атак именно Селидово.

Поскольку враг подтягивает свои силы, то, по мнению руководителя Центра, он планов своих не изменит и, вероятно, только усилит давление на Селидово.

Ситуация возле Селидово: смотрите на карте

"Обстановка действительно обострилась. Однако здесь развитие событий может быть такое же, как в Торецке. Там начались активные бои в городе, но ситуацию удалось стабилизировать, не допустить дальнейшего продвижения врага и даже выбить его с определенных позиций", – отметил Мусиенко.