Об этом свидетельствуют данные карты, которую опубликовали в DeepState в ночь на 24 октября. В ней учтены обновления за среду, 23 октября.

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Какова ситуация на Покровском направлении

В DeepState отметили, что в течение суток россиянам удалось продвинуться в

Селидово,

Константиновке,

Измайловке,

а также у Богоявленки.

Накануне в Нацгвардии сообщали, что. Россия бросает большое количество пехоты в районе Селидово. Также ранее враг пытался этот город, для этого враг задействовал авиацию и артиллерию.

Россияне продвинулись возле Селидово: смотрите на карте

Кроме этого, по данным аналитиков, оккупанты продвинулись и в Константиновке. Это село, расположенное в Марьинской городской громаде Покровского района.

Ситуация возле села Константиновка: смотрите на карте

Измайловка – еще одно село, где зафиксировали продвижение российских оккупантов. Оно также расположено в Покровском районе и относится к Кураховской городской громаде.

Что происходит возле Измайловки: смотрите на карте

Как утверждают в DeepState, россияне продвинулись и в районе села Богоявленка. Это село Угледарской городской общины Волновахского района Донецкой области.

Возле Богоявленки продвинулись россияне: смотрите на карте

Как отметили в Генштабе, оккупанты интенсивно атакуют украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня 23 октября они совершили 37 штурмовых и наступательных действий. По состоянию на 22:00 наши воины уже отбили 29 атак, а еще 8 боестолкновений – тогда продолжались. В Генштабе назвали ситуацию на этом направлении "сложной, однако контролируемой".