Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

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Уменьшение штурмовых действий на фронте

Количество штурмов на этих направлениях (Краматорский, Торецкий, Северский – 24 Канал) несколько уменьшилось. Мы связываем это с тем, что враг, вероятнее всего, взял тактическую паузу для подведения, возможно, какого-то пополнения живой силы,

– говорит Бобовникова.

Вероятно, оккупанты также могут использовать паузу для пополнения боекомплекта, пополнения вооружения, а также переброски техники. Пресс-секретарь ОТУ прогнозирует, что когда россияне закончат подготовку, количество штурмов станет таким же, как и раньше.

К слову, в Генштабе 23 октября сообщили, что на Краматорском направлении состоялась одна попытка штурма, на Торецком и Северском ситуация существенных изменений не претерпела.

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