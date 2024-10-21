Об этом сообщили в Нацгвардии Украины. В то же время наши защитники мужественно отражают штурмы врага на этом направлении.

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Какова ситуация под Селидовом сейчас

Нацгвардейцы рассказали, что на Покровском направлении они отбили 17 попыток штурмов россиян за сутки.

Только на этом участке фронта за предыдущие сутки в районе ответственности военнослужащие Национальной гвардии Украины нейтрализовали 273 оккупантов. 125 вражеских солдат стали "двухсотыми", а 148 – "трехсотыми".

Противник пытается активно штурмовать, в частности в районе населенного пункта Селидово, применяя большое количество пехоты,

– сказали в НГУ.

Также, по данным нацгвардейцев, враг периодически проводит механизированные штурмы с привлечением 3 – 5 единиц бронетехники.

К слову, в Генштабе ВСУ рассказывали, что всего за минувшие сутки на Покровском направлении было отражено 46 атак. Враг пытался продвинуться неподалеку населенных пунктов Михайловка, Воздвиженка, Миролюбовка, Новотроицкое и Сухой Яр. Основные же усилия враг сосредотачивал в районах Селидово и Луча, где состоялось соответственно 22 и 9 боестолкновений.