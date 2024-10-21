Поражены два пункта управления БПЛА, одно средство ПВО, одна артиллерийская система "и еще два важных объекта врага", написали в Генштабе. Россияне положили 1710 своих солдат. Всего за прошедшие сутки состоялось 197 боевых столкновений. Враг совершил более четырех тысяч обстрелов и задействовал для поражений 1424 дрона-камикадзе.

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Какова ситуация на фронте на 21 октября

На Харьковском направлении противник четыре раза проводил безуспешные наступательные и штурмовые действия в районе Волчанска.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло двенадцати. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Голубовки, Колесниковки, Лозовой, Песчаного, Вишневого и Новоосинового.

Ситуация на Харьковщине

На Лиманском направлении наши войска остановили 20 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Новомихайловки, Ямполовки, Новосадового, Тернов, Заречного и Серебрянского лесничества.

Одна атака неподалеку Ивано-Дарьевки отбита Силами обороны на Северском направлении.

Две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении. Ситуация контролируемая.

Враг пять раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка и Щербиновки.

Бои за Торецк

46 атак – такое количество за минувшие сутки отражено нашими защитниками на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку населенных пунктов Михайловка, Воздвиженка, Миролюбовка, Новотроицкое и Сухой Яр. Основные же усилия враг сосредотачивал в районах Селидово и Проминя, где состоялось соответственно 22 и 9 боестолкновений.

Покровское направление сегодня

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Горняк, Новодмитровка, Кураховка, Константиновка, Максимильяновка, Антоновка, Курахово, Водяное оккупанты 59 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Оккупанты пытаются продвинуться на Кураховском направлении

Одиннадцать атак противника остановлено нашими защитниками в районе Богоявленки и одну – вблизи Новоукраинки, что на Времовском направлении.

На Ореховском направлении вражеские подразделения трижды пытались продвинуться в районе Работино.

На Приднепровском направлении наши воины шесть раз отбивали атаки российских захватчиков на позиции украинской армии.

Фронт на Юге Украины

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес 41 авиаудар, применив 72 управляемые авиабомбы.

Что происходит на Курщине: смотрите карту