Заместитель командира роты огневой поддержки 1 отдельного штурмового батальона имени Да Винчи Артем Орловский рассказал 24 Каналу, как именно россияне проводят свои штурмы.

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Орловский отметил, что направление в районе Угледара очень сложное. У российских оккупантов довольно много техники, которую они применяют для механизированных штурмов.

В частности, как рассказал военный, происходят постоянные механизированные накаты, когда захватчики отправляют в штурм то одну, то две, то несколько единиц техники.

Все "коробочки" набиты пехотой, как какой-то рыбой в консерве,

– сказал Орловский.

По его словам, если эта вражеская техника доезжает, то оккупанты высаживаются, после чего наши военные делают все возможное, чтобы их уничтожать. Конечно, для этого украинская пехота прилагает немалые усилия.

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В то же время, заметил он, противник не считается с потерями. Иногда они составляют даже 100% личного состава среди штурмовых групп оккупантов. Ведь наши защитники проводят мероприятия по зачистке: берут много пленных и считают количество ликвидированных захватчиков.

Очень часто, добавил военный, шло по 4 – 5 российских "коробочек" полностью набитых пехотой, они высаживались, а наши воины работали над тем, чтобы рядом не оставалось ни одного вражеского пехотинца.