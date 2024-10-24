Заступник командира роти вогневої підтримки 1 окремого штурмового батальйону імені Да Вінчі Артем Орловський розповів 24 Каналу, як саме росіяни здійснюють свої штурми.

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На що роблять ставку Росія під час штурмів

Орловський зазначив, що напрямок у районі Вугледара дуже складний. У російських окупантів доволі багато техніки, яку вони застосовують для механізованих штурмів.

Зокрема, як розповів військовий, відбуваються постійні механізовані накати, коли загарбники відправляють у штурм то одну, то дві, то декілька одиниць техніки.

Всі "коробочки" набиті піхотою, наче якоюсь рибою в консерві,

– сказав Орловський.

За його словами, якщо ця ворожа техніка доїжджає, то окупанти висаджуються, після чого наші військові роблять усе можливе, щоб їх нищити. Звісно, для цього українська піхота докладає чималих зусиль.

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Водночас, зауважив він, противник не зважає на втрати. Часом вони становлять навіть 100% особового складу серед штурмових груп окупантів. Адже наші захисники здійснюють заходи із зачистки: беруть багато полонених і рахують кількість ліквідованих загарбників.

Дуже часто, додав військовий, йшло по 4 – 5 російських "коробочок" повністю набитих піхотою, вони висаджувалися, а наші воїни працювали над тим, щоб поряд не залишалося жодного ворожого піхотинця.