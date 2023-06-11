Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, людям нужна помощь и поддержка как от государства, так и от волонтеров.

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Разрушены 100% зданий

Село Довгенькое – одно из сел, которое называют село-призрак. Здесь разрушены 100% зданий. Оно располагалось практически на линии фронта, где продолжались жестокие многомесячные бои.

До войны в нем проживало 850 жителей, а сейчас только 12. Однако их моральный дух на высоте и они надеются, что в село снова вернется жизнь. На сегодня в селе нет электроснабжения и газа и еще не полностью разминирована территория.

"Деревня – призрак, но люди возвращаются. Есть те, кто боится, ведь вся территория заминирована. На земле находят много мин-лепестков, противотанковых мин. Возвращающиеся видят, что уцелевших зданий нет", – рассказал местный житель Дмитрий Демченко.

В его доме жили оккупанты и там найдено много писем от их жен. В частности, они просили у мужчин-военных российской армии, чтобы те что-то привезли им домой из Украины.

Люди восстанавливают жилье своими силами

Житель Довгенького Тарас Новожатый рассказал, что волонтеры обходят село – просят бумажку о разминировании. В его доме россияне организовали военный госпиталь. Там до сих пор находят медицинские изделия, аптечки и расходные материалы.

Также наша корреспондентка рассказала о мужчине, который потерял дом, но сейчас вернулся в село вместе с семьей и восстанавливает его с помощью подручных материалов: ящиков из-под боеприпасов.

"У меня из 4 подвалов остался только родительский. Все остальные – дома и подвалы уничтожены. Хожу с металлоискателем и разминирую территорию вокруг. Дом восстанавливаю самостоятельно – будет еще лучше, чем предыдущий. В ящиках из-под снарядов пенопласт, а снаружи зашиваю профилем", – рассказал Игорь Князев.

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