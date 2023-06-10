Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко. По ее словам, посещение этого места является хорошим средством против стресса и возможностью отвлечься от постоянных обстрелов региона.

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Экскурсии на поле ирисов возобновились

На поле можно увидеть сотни сортов ирисов и около 120 видов пионов. Это самое большое поле ирисов в Украине. Владельцы вынуждены были эвакуироваться и покинуть сад с началом полномасштабного вторжения. Недавно они вернулись и очень волновались, уцелело ли что-нибудь после российских обстрелов.

Поле Ирисов в Харьковской области

"Решили подготовиться к экскурсиям, потому что нам поступало очень много звонков от людей. Я говорил: какие экскурсии, война! Но люди говорят, что им нужно как-то переключить внимание от постоянных взрывов", – рассказал Дмитрий Тараненко, владелец "Elite garden".

Ирисы из Харьковщины известны на весь мир

Он рассказал, что боевые действия происходили фактически над полем. Однажды россияне выпустили ракету по пролетавшему мимо украинскому самолету и попали в землю недалеко от сада.

Ирисы из Харьковской области можно встретить на полях в Европе и США, ведь владельцы занимаются селекцией. Один из сортов называется "Небесная сотня" – в честь погибших героев во время Революции Достоинства. Черненко выразила надежду, что уже в скором времени появится сорт ириса, который будет посвящен победе Украины и всем нашим защитникам.

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