Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко. За її словами, відвідини цього місця є хорошим засобом проти стресу та можливістю відволіктись від постійних обстрілів регіону.

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Екскурсії на поле ірисів відновились

На полі можна побачити сотні сортів ірисів та близько 120 видів півоній. Це найбільше поле ірисів в Україні. Власники були змушені евакуюватись та залишити сад з початком повномасштабного вторгнення. Нещодавно вони повернулись і дуже хвилювались, чи вціліло щось після російських обстрілів.

Поле Ірисів на Харківщині

"Вирішили підготуватись до екскурсій, бо до нас надходило дуже багато дзвінків від людей. Я казав: які екскурсії, війна! Але люди кажуть, що їм потрібно якось перемкнути увагу від постійних вибухів", – розповів Дмитро Тараненко, власник "Elite garden".

Іриси з Харківщини відомі на увесь світ

Він розповів, що бойові дії відбувались фактично над полем. Одного разу росіяни випустили ракету по українському літаку, який пролітав повз, та влучили у землю неподалік саду.

Іриси з Харківщини можна зустріти на полях у Європі та США, адже власники займаються селекцією. Один з сортів має назву "Небесна сотня" – на честь загиблих героїв під час Революції Гідності. Черненко висловила сподівання, що вже незабаром з’явиться сорт ірису, який буде присвячено перемозі України та усім наших захисникам.

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