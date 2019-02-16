Село поделят пополам на Житомирщине: жители обвиняют "Укрзализныцю"

В поселке Великие Коровинцы, что на Житомирщине, проживает полтысячи человек. Они могут просто оказаться в изоляции из-за железнодорожного переезда, который разделяет поселок пополам.

С одной стороны переезда – школа, сельский совет, амбулатория, трасса в райцентр – с другой 500 человек, которые без переезда будут просто отрезаны от цивилизации.

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До ближайшей переезда – шесть километров, более того, он работает не всегда. Местные жители боятся, что теперь к ним не сможет приехать ни скорая, ни пожарные. Невозможно будет даже похоронить человека, ведь кладбище в другой части поселка.

Переезд посреди поселка

Железнодорожники утверждают, что не видят в этой ситуации никакой проблемы. Переезд решили закрыть из-за нерентабельности. Мол, здесь невыгодно содержать четырех работников охраны и техническое оборудование.

Крестьяне хотят выйти на протест, если начнут демонтировать переезд

Представители "Укрзализныци" взялись за переезд еще в прошлом году. Правда, обещали только снять охрану и шлагбаумы. Сельский голова говорит, что железнодорожники его обманули.

Мне объяснили, что в связи с экономией средств, мы всего-на-всего снимем охрану и шлагбаумы с переезда, а проезд и проход останутся. Для жителей поселка это крайне важный переезд, потому что им пользуются две агрофирмы, которые работают на полях,

– заявил сельский голова Сергей Паруба.

Зато железнодорожники советуют ходить в обход до соседнего пересечения путей.

"Этот переезд очень малодеятельный, мало машин ездят. Рядом есть еще один переезд, более интенсивный, поэтому было принято решение о закрытии", – сказала пресс-секретарь "Юго-западной железной дороги" Анна Казимир.

Демонтировать переезд будут в ближайшие дни, крестьяне уже решили, как только увидят тяжелую технику, сразу же перекроют железнодорожную ветку.