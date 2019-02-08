Ямы на дорогах: как возместить деньги на ремонт авто и где ожидать изменения

Водители жалуются, что ехать изуродованными дорогами уже нет сил. После таких поездок каждый раз приходится ремонтировать авто. Между тем в государственном бюджете на 2019 было предусмотрено на ремонт дорог 50 миллиардов гривен.

Без проблем преодолеть огромные ямы становится не под силу даже внедорожникам.

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Водители публикуют фото изувеченных дорог в социальных сетях, чтобы обратить внимание чиновников на эту проблему.

Житомирщина

Трасса Житомир – Сквира – это огромные ямы глубиной по несколько десятков сантиметров. Водители объезжают их грунтовым обочинам, но и это не спасает от регулярных ремонтов ходовой.

Там два участка таких, что просто ужас. Сначала должен ехать, как улитка, а потом уже можно ехать километров 40-50 не более,

– рассказал водитель Андрей Заброда.

Состояние дорог Житомир – Сквира

Буковина

Жители Буковины страдают от выбоин на дорогах. Люди объединяются в инициативные группы и угрожают чиновникам пикетами, если те до весны не отремонтируют дороги. Утверждают, что имеют все законные основания жаловаться, если яма глубже 8 сантиметров.

Те дороги, которые делали осенью, они сейчас уже в ямах. Такое впечатление, что их делали несколько лет. Весной, если не будет ремонта дорог, мы будем проводить пикеты с исками в суд,

– заверил представитель инициативной группы "Дорожная ситуация Черновцов".

Состояние дорог на Буковине

Когда и где сделают ямочный ремонт дорог?

Между тем дорожники уверяют, что ямочный ремонт уже начали. Правда, пока только на двух трассах: Киев – Чоп и Киев – Ковель. Для этого они используют битумно-минеральную смесь, которая служит для устранения повреждений дорожного покрытия на начальной стадии разрушения. При малом объеме работ и отсутствии дорогой альтернативы битумно-минеральная смесь является единственным решением для мелкого ямочного ремонта дорог в зимнее время.

Что делать, если авто повредилось из-за ям на дорогах?Если автомобиль попал в яму, то первое, что нужно сделать, – вызвать сотрудников Госавтоинспекции для оформления дорожно-транспортного происшествия. Они должны составить соответствующую справку, указав в ней размеры ямы, отсутствие дорожных знаков и ограждений.



Также обязательно нужно сфотографировать поврежденный автомобиль и дефектный участок дороги хотя бы на камеру мобильного телефона. Это будет весомым доказательством в суде.



Второе – найти свидетелей. Ими могут быть дворник (если происшествие произошло во дворе), жители дома, пассажиры автомобиля и тому подобное. Если свидетелями стали случайные прохожие – взять у них номера телефонов. В будущем это может очень пригодиться.



Ремонт автомобиля следует проводить на станции технического обслуживания, которая работает легально и выдаст справку о стоимости ремонтных работ. Если автомобиль застрахован, то справку можно взять в страховой компании. Это документы, необходимые для подачи заявления о возмещении материального ущерба.