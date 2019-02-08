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      Ями на дорогах: як відшкодувати гроші на ремонт авто та де очікувати зміни

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      Водії жаліються, що їхати понівеченими дорогами уже немає сили. Після таких поїздок щоразу доводиться ремонтувати авто. Тим часом у державному бюджеті на 2019 рік було передбачено на ремонт доріг 50 мільярдів гривень.

      Без проблем подолати величезні ями стає не під силу навіть позашляховикам.

      Читайте також: Реакція на обурення людей: уряд виділив величезну суму на ремонт доріг Київ-Чоп і Київ-Одеса

      Водії публікують фото понівечених доріг у соціальних мережах, аби звернути увагу чиновників на цю проблему.

      Житомирщина

      Траса Житомир – Сквира – це величезні ями глибиною по кілька десятків сантиметрів. Водії об'їжджають їх ґрунтовим узбіччям, але і це не рятує від регулярних ремонтів ходової. 

      Там дві ділянки таких, що просто жах. Спочатку мусиш їхати, як равлик, а потім вже можна їхати кілометрів 40-50 не більше,
      – розповів водій Андрій Заброда.


      Стан доріг Житомир – Сквира

      Буковина

      Жителі Буковини потерпають від вибоїн на дорогах. Люди об’єднуються в ініціативні групи і погрожують чиновникам пікетами, якщо ті до весни не відремонтують дороги. Стверджують, що мають усі законні підстави скаржитись, якщо яма глибша за 8 сантиметрів. 

      Ті дороги, які робили восени, вони зараз вже у ямах. Таке враження, що їх не робили декілька років. Навесні, якщо не буде ремонту доріг, ми будемо проводити пікети із позовами до суду,
      – запевнив представник ініціативної групи "Дорожня ситуація Чернівців".


      Стан доріг на Буковині
       

      Коли і де зроблять ямковий ремонт доріг?

      Тим часом дорожники запевняють, що ямковий ремонт вже розпочали. Щоправда, поки лише на двох трасах: Київ – Чоп та Київ – Ковель. Для цього вони використовують бітумно-мінеральну суміш, яка слугує для усунення пошкоджень дорожнього покриття на початковій стадії руйнування. При малому обсязі робіт і відсутності дорожчої альтернативи бітумно-мінеральна суміш є єдиним рішенням для дрібного ямкового ремонту доріг у зимовий час.

      Що робити, якщо авто пошкодилося через ями на дорогах?Якщо автомобіль потрапив в яму, то перше, що потрібно зробити, – викликати співробітників Державтоінспекції для оформлення дорожньо-транспортного випадку. Вони мають скласти відповідну довідку, вказавши у ній розміри ями, відсутність дорожніх знаків і огороджень.

      Також обов’язково потрібно сфотографувати ушкоджений автомобіль і дефектну ділянку дороги хоча б на камеру мобільного телефону. Це буде вагомим доказом у суді.

      Друге – знайти свідків. Ними можуть бути двірник (якщо пригода трапилася у дворі), мешканці будинку, пасажири автомобіля тощо. Якщо свідками стали випадкові перехожі – взяти у них номери телефонів. В майбутньому це може дуже знадобитися.

      Ремонт автомобіля слід проводити на станції технічного обслуговування, яка працює легально і видасть довідку про вартість ремонтних робіт. Якщо автомобіль застрахований, то довідку можна взяти у страховій компанії. Це документи, потрібні для подачі заяви про відшкодування матеріальної шкоди. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Дороги Укравтодор Авто Новини Житомира Новини Чернівців
      Джерело: 24 канал
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