Про це повідомили джерела 24 Каналу. Варто зазначити, що у 2023 році вдалося закрити більш як 400 нелегальних гральних закладів та 7 казино. Найбільше таких підпільних закладів закрили саме у Києві та області.

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Викрито незаконне казино

Детективи БЕБ у Києві викрили нелегальний гральний заклад, що був розміщений на другому поверсі нежитлової будівлі. Він працював за попереднім бронюванням місця.

Правоохоронці провели обшук та вилучили 9 покерних столів, близько 3 тисяч гральних фішок, понад 200 тисяч гривень готівкою, комп’ютерну техніку.

Окрім цього, зазначається, що всього впродовж лише квітня у Києві було проведено понад 20 обшуків незаконних гральних закладів. Про підозру повідомлено 12 фігурантам кримінальних проваджень. Водночас боротьба з підпільними казино триває.

Діяльність БЕБ

Азартний ринок в Україні цілком легальний та регульований, що дозволяє регулярно поповнювати бюджет з податків, які сплачує казино. Проте досі деякі підприємці грають "не за правилами". Так, у березні 2024 року БЕБ повідомили, що детективи здійснюють досудове розслідування аж у 112 відповідних кримінальних провадженнях.

Лише у 2024 році вже 12 осіб отримали підозри у справах про незаконну організацію азартних ігор.

Водночас Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про перезавантаження Бюро економічної безпеки України. "За" проголосували 264 народних депутати. Закон мають допрацювати за вимогами МВФ, G7 та бізнесу.