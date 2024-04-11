Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Він також пояснив, що має змінитися, передає 24 Канал.
Важливо Законопроєкт про мобілізацію прийнято в цілому в другому читанні
Рада підтримала перезавантаження БЕБ
Як повідомив Железняк, законопроєкт про перезавантаження БЕБ підтримали у першому читанні. За проголосували 264 нардепи, проти – 5.
Ми значно віджали їх по головних правках: визначальний голос міжнародників, обов'язкова перереєстрація. На цьому все. Що має бути: один, а не два кандидати; детально прописана переатестація; детально прописана процедура відбору. Все це у зауваженнях бізнесу, МВФ та G7,
– пояснив Железняк законопроєкт про перезавантаження БЕБ.
Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт про БЕБ / Фото Ярослав Железняк
Як проголосувала кожна партія / Фото Ярослав Железняк
До слова, Давид Арахамія публічно взяв на себе зобов'язання доопрацювати закон за вимогами МВФ, G7 та бізнесу.
Рада проголосувала за низку законопроєктів
- Окрім законопроєкту про мобілізацію, Рада також підтримала й інші проєкти. Так, за основу прийняли законопроєкт про мобілізацію засуджених осіб. Варто наголосити, що мобілізація буде лише за контрактом, і лише за бажанням ув'язненого.
- Парламент проголосував за законопроєкт, який передбачає адміністративне покарання за порушення правил мобілізації та військового обліку. Варто заголосити, що його прийняли лише за основу й будуть доопрацьовувати, адже він має чимало пунктів, які повинні доопрацювати.
- Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про декларування зброї, отриманої під час війни. Станом на зараз МВС та Національна поліція у співпраці з депутатами готують пропозиції для покращення проєкту закону до другого читання.