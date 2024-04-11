Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Він також пояснив, що має змінитися, передає 24 Канал.

Важливо Законопроєкт про мобілізацію прийнято в цілому в другому читанні

Рада підтримала перезавантаження БЕБ

Як повідомив Железняк, законопроєкт про перезавантаження БЕБ підтримали у першому читанні. За проголосували 264 нардепи, проти – 5.

Ми значно віджали їх по головних правках: визначальний голос міжнародників, обов'язкова перереєстрація. На цьому все. Що має бути: один, а не два кандидати; детально прописана переатестація; детально прописана процедура відбору. Все це у зауваженнях бізнесу, МВФ та G7,

– пояснив Железняк законопроєкт про перезавантаження БЕБ.



Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт про БЕБ / Фото Ярослав Железняк



Як проголосувала кожна партія / Фото Ярослав Железняк

До слова, Давид Арахамія публічно взяв на себе зобов'язання доопрацювати закон за вимогами МВФ, G7 та бізнесу.

Рада проголосувала за низку законопроєктів