Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. Он также объяснил, что должно измениться, передает 24 Канал.

Важно Законопроект о мобилизации принят в целом во втором чтении

Рада поддержала перезагрузку БЭБ

Как сообщил Железняк, законопроект о перезагрузке БЭБ поддержали в первом чтении. За проголосовали 264 нардепа, против – 5.

Мы значительно отжали их по главным правкам: определяющий голос международников, обязательная перерегистрация. На этом все. Что должно быть: один, а не два кандидата; детально прописана переаттестация; детально прописана процедура отбора. Все это в замечаниях бизнеса, МВФ и G7,

– объяснил Железняк законопроект о перезагрузке БЭБ.



Рада проголосовала в первом чтении законопроект о БЭБ / Фото Ярослав Железняк



Как проголосовала каждая партия / Фото Ярослав Железняк

К слову, Давид Арахамия публично взял на себя обязательства доработать закон по требованиям МВФ, G7 и бизнеса.

Рада проголосовала за ряд законопроектов