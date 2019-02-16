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      Село поділять навпіл на Житомирщині: жителі звинувачують "Укрзалізницю"

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      У селищі Великі Коровинці, що на Житомирщині, проживає півтисячі людей. Вони можуть просто опинитися в ізоляції через залізничний переїзд, який розділяє селище навпіл.

      З одного боку переїзду – школа, сільська рада, амбулаторія, траса до райцентру – з іншого 500 людей, які без переїзду будуть просто відрізані від цивілізації.

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      До найближчої переїзду – шість кілометрів, більше того, він працює не завжди. Місцеві ж бояться, що тепер до них не зможе приїхати ні швидка, ані пожежники. Неможливо буде навіть поховати людину, адже кладовище в іншій частині селища.

      Великі Коровинці Житомирщина Укрзалізниця
      Переїзд посеред селища

      Залізничники ж переконують, що не бачать у цій ситуації жодної проблеми. Переїзд вирішили закрити через нерентабельність. Мовляв, тут невигідно утримувати чотирьох працівників охорони та технічне обладнання.

      Укрзалізниця переїзд Житомирщина
      Селяни хочуть вийти на протест, якщо почнуть демонтовувати переїзд

      Представники "Укрзалізниці" взялись за переїзд ще минулого року. Щоправда, обіцяли лише зняти охорону та шлагбауми. Сільський голова каже, що залізничники його обдурили.

      Мені пояснили, що в зв’язку з економією коштів, ми всього-на-всього знімемо охорону та шлагбауми з переїзду, а проїзд та прохід залишаться. Для жителів селища це вкрай важливий переїзд, тому що ним користується дві агрофірми, які працюють на полях,
      – заявив сільський голова Сергій  Паруба.

      Натомість залізничники радять ходити в обхід до сусіднього перетину колій.

      "Цей переїзд дуже малодіяльний, мало машин їздять. Поряд є ще один переїзд, більш інтенсивний, тому було прийнято рішення про закриття", – сказала речниця "Південно-західної залізниці" Ганна Казимир.

      Демонтовувати переїзд будуть у найближчі дні, селяни уже вирішили, як тільки побачать важку техніку, одразу ж перекриють залізничну гілку.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Укрзалізниця Дороги Новини Житомира
      Джерело: 24 канал
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