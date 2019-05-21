Семье украинских защитников нужна помощь: как присоединиться

Семья военных, которые защищают независимость Украины на Донбассе, нуждается в помощи. У внучки волонтера Анатолия Токарева и ребенка бойца ВСУ Марины Шкиринець обнаружили лейкимию.

Сейчас девочка Кристина находится в Киеве. Для того, чтобы отправить ребенка в Италию на лечение, нужны доноры крови "2+" и много денег.

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Дедушка девочки – "Дед", он же Anatoly Tokarev – с 2014 года волонтеры, участвовал в обмене пленных, был в плену. Его дочь – Марина Шкиринець – боец Вооруженных сил Украины и мать маленькой Кристины.

Семья нуждается в финансовой и информационной помощи.

Чтобы помочь вылечить Кристину, можно отправить деньги на карточку:

Марина Шкиринець (мама Кристинки) в "Приватбанке": 4149 4996 4880 3748