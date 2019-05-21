Родині українських захисників потрібна допомога: як долучитися

Родина військових, які захищають незалежність України на Донбасі, потребує допомоги. В онучки волонтера Анатолія Токарева та дитини бійчині ЗСУ Марини Шкіринець виявили лейкемію.

Наразі дівчинка Христина перебуває в Івано-Франківську. Для того, аби відправити дитину в Італію на лікування, потрібні донори крові "2+" та багато грошей.

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Дідусь дівчинки – "Дід", він же Anatoly Tokarev – з 2014 року волонтерить, брав участь у обміні полонених, був у полоні. Його донька – Марина Шкіринець – бійчиня Збройних сил України і мати маленької Христини.

Родина потребує фінансової та інформаційної допомоги.

Щоб допомогти вилікувати Христину, можна відправити гроші на картку:

Марина Шкіринець (мама Христинки) в "Приватбанку": 4149 4996 4880 3748