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      Родині українських захисників потрібна допомога: як долучитися

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      Родина українських військових, які захищають незалежність на Донбасі, потребує допомоги
      Родина українських військових, які захищають незалежність на Донбасі, потребує допомоги / Фото із соціальних мереж

      Родина військових, які захищають незалежність України на Донбасі, потребує допомоги. В онучки волонтера Анатолія Токарева та дитини бійчині ЗСУ Марини Шкіринець виявили лейкемію.

      Наразі дівчинка Христина перебуває в Івано-Франківську. Для того, аби відправити дитину в Італію на лікування, потрібні донори крові "2+" та багато грошей.

      Читайте також: Історія волонтера, який п'ять років допомагає українській армії: як працює та що зробив

      Дідусь дівчинки – "Дід", він же Anatoly Tokarev – з 2014 року волонтерить, брав участь у обміні полонених, був у полоні. Його донька – Марина Шкіринець – бійчиня Збройних сил України і мати маленької Христини.

      Родина потребує фінансової та інформаційної допомоги.

      Щоб допомогти вилікувати Христину, можна відправити гроші на картку:
      Марина Шкіринець (мама Христинки) в "Приватбанку": 4149 4996 4880 3748

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Волонтери
      Джерело: 24 канал
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