Для этого в России налаживают агентурные сети, одним из разведчиков которой является Семен Багдасаров, деятельность которого тщательно скрывается. Об этом 24 Каналу стало известно после анализа более 16 тысяч писем из электронной почты россиянина, которую сломали хактивистами команды "Кибер Сопротивление".

Узнайте больше Тайный торговец смертью: как Россия обходит санкции и наращивает военную силу – расследование

Однако прежде стоит отметить, что 11 мая, в день публикации масштабного расследования в отношении офицера ГРУ России Багдасарова и его преступной деятельности, страна-оккупантка совершила хакерскую атаку на 24 Канал. Нам удалось отбить атаку и оперативно определить "дыру" через которую пролезли оккупанты. Публикация нашего материала была запланирована на следующей неделе, однако, учитывая все обстоятельства, считаем, что обнародовать текстовую версию важно сейчас. Фильм-расследование смотрите в эфире и на YouTube 24 Канала впоследствии.

Влез в Африку из-за полезных ископаемых

Разрабатывать огромную пророссийскую агентурную сеть Багдасаров начал еще 14 лет назад, о чем можно судить с полученных переписок. Однако на самом деле есть вероятность, что этим Багдасаров начал заниматься еще в 1990-х.

После завершения военной службы в 1995 году он сперва возглавил шпионско-дипломатическую должность – управление по сотрудничеству с Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном. А затем расширил связи, поэтому в 2009-м выстраивал отношения страны-террористки со многими африканскими странами. Конечно, при этом говорится не только об официальных дипломатических отношениях, но и о местных бандитско-политических кланах.

Интересно, что страна-террористка, не устающая хвастаться богатством своей земли на полезные ископаемые, постоянно лезет за ними и в другие государства. Так, в 2009 году Багдасаров хотел договориться о решении спорных вопросов относительно деятельности "некоторых известных россиян" в Мали через фонд Ага-хана IV (лидера исмаилитского течения в шиизме). Решал эти вопросы он в общении с директором по дипломатическим делам Исмаилитского имамата Шафиком Захедином.



Переписка Багдасарова по согласованию работы россиян в Мали / Скриншот

Хотя сеть Aga Khan Development Network была основана для преодоления бедности в странах Азии и Африки, отношения ее представителей с Багдасаровым и россиянами касались добычи фосфоритных руд. При этом сами представители духовного лидера исмаилитов были недовольны тем, что россияне пришли на их рынок и пытались отстранить их от добычи руд.



Багдасаров занимался организацией добычи фосфатов в Мали / Скриншот

Недовольство в Африке не устраивали и Багдасарова, поэтому он в письмах прибегал и к едва скрытым угрозам. Так, россиянин требовал от Шафика Захедина, чтобы его доверенный в Мали Виктор Астрейн встретился с представителем исмаилитов Ахмадом.



Багдасаров угрожал своему бизнес-партнеру / Скриншот из почты россиянина

Однако такой деятельностью Багдасаров занимался не только в Мали, но и в Иордании, Зимбабве, Катаре, Сирии, Узбекистане и Таджикистане, Ливии, Ливане и многих других странах.



Российский бизнес в Иордании, переговорами по которому занимался Багдасаров / Скриншот

При этом для добычи редких элементов обычно использовались подставные компании, которые, казалось бы, совсем не могли бы ассоциироваться с Кремлем.



Справка с почты Багдасарова о деятельности АО "Рокден Холдинг" в Африке / Скриншот

Повсюду, куда влезала Россия, начинались военные конфликты

Интересно, что почти в каждой африканской стране, где Кремль начинал налаживать "бизнес" через этого агента, впоследствии происходили перевороты, войны, а также появлялись печально известные отряды "вагнеровцев". Так, например, в 2012-м в Мали произошел военный переворот, после которого государство погрузилось в хаос противостояний разных группировок. Невозможно точно сказать, была ли Россия причастна и к этому, но наемники ЧВК "Вагнера" до сих пор поддерживают группировки в Мали.

Стоит отметить, что ЧВК "Вагнера" и создалась потому, что Кремлю была необходима частная армия наемников после развертывания ряда проектов в Африке.

Через год после военного переворота в Мали, в 2013-м, в переписках Багдасарова темы полезных ископаемых разбавили и упоминания об оружии. Например, в переписке с депутатом госдумы Александром Бабаковым Семен намекнул собеседнику, что в африканских странах есть много оружия советского производства, нуждающегося в модернизации. Скорее всего, говорилось о распространении сотрудничества с местными хунтами.



Россияне оказывали военную поддержку хунтам в Африке / Скриншот

При этом Багдасаров во многих других странах курировал "грязные дела" Кремля. Он, в частности, выступал организатором договоренностей Москвы с представителями других государств Ближнего Востока, интересы которых пересекались с российскими.

В своей деятельности Багдасаров также организовывал встречи российского руководства с представителями официально признанной террористической группировки "Катаиб Хезболлы". Такая встреча, например, состоялась совсем недавно, в феврале 2023 года.



Багдасаров организовывал встречи с представителями "Катаиб Хезболлы" / Скриншот

Кто такой этот Багдасаров

В целом Багдасаров является пропагандистом и бывшим депутатом Госдумы, а также руководителем организации "Центр изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии". Более того, он является советником директора АО "НПО Высокоточные комплексы", которое занимается разработкой, производством и модернизацией военной техники, а также находится под санкциями ЕС, США, Канады и многих других компаний.

Благодаря полученным документам с электронной почты удалось выяснить, что Семен был также причастен к масштабным схемам, а также к решению Россией войн во многих странах Ближнего Востока, Африки и непосредственно в Украине. По факту, деятель, позиционирующий себя как эксперта по борьбе с терроризмом, стал человеком, несущим этот терроризм за пределы России в другие государства.

Следует отметить, что Багдасаров причастен и к обходу многочисленных санкций. Более того, можно сказать, что он является одним из столбов их обхода Россией. Пока он находится в санкционных списках только в Латвии и Украине.

Важно, чтобы Багдасаров появился также в санкционных списках США и ЕС, а компании из стран Азии и Африки получили предупреждение от Вашингтона за сотрудничество с террористами. Ведь при прекращении незаконной деятельности агентов Кремля Москве будет становиться все труднее находить альтернативные варианты нарушения ограничений цивилизованных стран, а потому и затягивать войну против Украины.