Для цього на Росії налагоджують агентурні мережі, одним з розвідників якої є Семен Багдасаров, діяльність якого ретельно приховується. Про це 24 Каналу стало відомо після аналізу понад 16 тисяч листів з електронної пошти росіянина, яку зламали хактивістами команди "Кібер Спротив".

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Однак передусім варто зауважити, що 11 травня, у день публікації масштабного розслідування щодо офіцера ГРУ Росії Багдасарова та його злочинної діяльності, країна-окупантка здійснила хакерську атаку на 24 Канал. Нам вдалося відбити атаку і оперативно визначити "дірку" через яку пролізли окупанти. Публікація нашого матеріалу була запланована наступного тижня, однак враховуючи всі обставини вважаємо, що оприлюднити текстову версію важливо зараз. Фільм-розслідування дивіться в ефірі та на YouTube 24 Каналу згодом.

Вліз в Африку через корисні копалини

Розробляти величезну проросійську агентурну мережу Багдасаров почав ще 14 років тому, про що можна судити з отриманих листувань. Однак насправді є ймовірність, що цим Багдасаров займатися почав ще у 1990-х.

Після завершення військової служби у 1995 році він спершу очолив шпигунсько-дипломатичну посаду – управління зі співробітництва з Узбекистаном, Таджикистаном і Туркменістаном. А згодом розширив зв'язки, тож у 2009-му вибудовував відносини країни-терористки з багатьма африканськими країнами. Звісно, при цьому мовиться не лише про офіційні дипломатичні стосунки, а й про місцеві бандитсько-політичні клани.

Цікаво, що країна-терористка, яка не стомлюється вихвалятися багатством своєї землі на корисні копалини, постійно лізе за ними й в інші держави. Так, у 2009-му Багдасаров хотів домовитися про вирішення спірних питань щодо діяльності "деяких відомих росіян" у Малі через фонд Ага-хана IV (лідера ісмаїлітської течії в шиїзмі). Розв'язував ці питання він у спілкуванні з директором із дипломатичних справ Ісмаїлітського імамату Шафіком Захедіном.



Листування Багдасарова щодо узгодження роботи росіян у Малі / Скриншот

Хоч сама мережа Aga Khan Development Network була заснована для подолання бідності в країнах Азії та Африки, відносини її представників із Багдасаровим та росіянами стосувалися видобутку фосфоритних руд. При цьому самі представники духовного лідера ісмаїлітів були незадоволені тим, що росіяни прийшли на їхній ринок та намагалися відсторонити їх від видобутку руд.



Багдасаров займався організацією видобутку фосфатів у Малі / Скриншот

Незадоволення в Африці не влаштовували й Багдасарова, тому він у листах вдавався й до ледь прихованих погроз. Так, росіянин вимагав від Шафіка Захедіна, щоб його довірений у Малі Віктор Астрейн зустрівся з представником ісмаїлітів Ахмадом.



Багдасаров погрожував своєму бізнес-партнеру / Скриншот із пошти росіянина

Однак такою діяльністю Багдасаров займався не лише в Малі, а й у Йорданії, Зімбабве, Катарі, Сирії, Узбекистані та Таджикистані, Лівії, Лівані та багатьох інших країнах.



Російський бізнес в Йорданії, перемовинами щодо якого займався Багдасаров / Скриншот

При цьому для видобутку рідкісних елементів зазвичай використовувалися підставні компанії, які, здавалося б, зовсім не могли б асоціюватися з Кремлем.



Довідка з пошти Багдасарова про діяльність АТ "Рокден Холдинг" в Африці / Скриншот

Всюди, куди влазила Росія, починалися військові конфлікти

Цікаво, що майже в кожній африканській країні, де Кремль починав налагоджувала "бізнес" через цього агента, згодом відбувалися перевороти, війни, а також з'являлися сумнозвісні загони "вагнерівців". Так, наприклад, у 2012-му в Малі стався військовий переворот, після якого держава поринула у хаос протистоянь різних угруповань. Неможливо достеменно сказати, чи була Росія причетна й до цього, але найманці ПВК "Вагнера" досі підтримують угрупування у Малі.

Варто зазначити, що ПВК "Вагнера" й створилася тому, що Кремлю була необхідна приватна армія найманців після розгортання низки проєктів в Африці.

Через рік після військового перевороту у Малі, у 2013-му, у листуваннях Багдасарова теми корисних копалин розбавили й згадки про зброю. Наприклад, у листуванні з депутатом держдуми Олександром Бабаковим Семен натякнув співрозмовнику, що в африканських країнах є багато зброї радянського виробництва, яка потребує модернізації. Швидше за все, мовилося про поширення співпраці з місцевими хунтами.



Росіяни надавали військову підтримку хунтам в Африці / Скриншот

При цьому Багдасаров в багатьох інших країнах курував "брудні справи" Кремля. Він, зокрема, виступав організатором домовленостей Москви з представниками інших держав Близького Сходу, чиї інтереси перетиналися з російськими.

У своїй діяльності Багдасаров також організовував зустрічі російського керівництва з представниками офіційно визнаного терористичним угруповання "Катаїб Хезболли". Така зустріч, наприклад, відбулася зовсім нещодавно, у лютому 2023 року.



Багдасаров організовував зустрічі з представниками "Катаїб Хезболли" / Скриншот

Хто такий цей Багдасаров

Для загалу Багдасаров є пропагандистом та колишнім депутатом Держдуми, а також керівником організації "Центр вивчення країн Близького Сходу та Центральної Азії". Ба більше, він є радником директора АТ "НПО Высокоточные комплексы", яке займається розробкою, виробництвом та модернізацією військової техніки, а також перебуває під санкціями ЄС, США, Канади та багатьох інших компаній.

Завдяки отриманим документам з електронної пошти, вдалося з'ясувати, що Семен був також причетний до масштабних схем, а також до розв'язання Росією війн у багатьох країнах Близького Сходу, Африки та безпосередньо в Україні. По факту, діяч, який позиціонує себе як експерта з боротьби з тероризмом, став людиною, яка несла цей тероризм за межі Росії в інші держави.

Варто зазначити, що Багдасаров причетний й до обходу численних санкцій. Ба більше, можна сказати, що він є одним із стовпів їхнього обходу Росією. Наразі він перебуває у санкційних списках лише у Латвії та Україні.

Вкрай важливо, щоб Багдасаров з'явився також в санкційних списках США та ЄС, а компанії з країн Азії та Африки отримали попередження від Вашингтона за співпрацю з терористами. Адже у разі припинення незаконної діяльності агентів Кремля Москві ставатиме дедалі важче знаходити альтернативні варіанти порушення обмежень цивілізованих країн, а відтак й затягувати війну проти України.