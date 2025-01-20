Человек-эпоха: умер выдающийся украинский гидроэнергетик Семен Поташник

В понедельник, 20 января, отошел в вечность Семен Поташник – украинский гидроэнергетик, выдающийся инженер, строитель и ученый, Герой Украины. Он участвовал в сооружении большинства гидроэлектростанций нашего государства.

Трагическую весть сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидроэнерго.

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Умер Семен Поташник

Семен Поташник ушел из жизни в возрасте 95 лет. Он был не только основателем новых стандартов в энергетике, но и душой целой эпохи.

За более 75 лет своей трудовой деятельности он стал легендой, человеком, который своими идеями и упорным трудом изменил лицо украинской энергетики,

– отметили в Укргидроэнерго.

Участвовал в сооружении большинства украинских гидроэлектростанций. Так, Киевская ГЭС и первая гидроаккумулирующая станция Украины, – Киевская ГАЭС – построены при непосредственном участии Семена Поташника.

Кроме того, благодаря его руководству и научно-техническим разработкам введен в эксплуатацию мощный гидроагрегат Днестровской ГАЭС и начата работа Ташлыкской ГАЭС.

20 января умер Семен Поташник / Фото Укргидроэнерго

Вклад Поташника в развитие украинской гидроэнергетики отмечен многочисленными наградами. Присвоено звание Героя Украины.

Его талант инженера, организатора и лидера неоднократно признавали как в Украине, так и за ее пределами. Семен Израйлевич был награжден многочисленными государственными, профессиональными и международными наградами, а его имя навеки останется среди выдающихся фигур энергетической отрасли,

– отметили в Укргидроэнерго.

Добавили, что Семен Израйлевич был человеком не только огромных достижений, но и больших моральных принципов. Он всегда подчеркивал важность воспитания молодых кадров, их честности, ответственности и любви к своему делу.

Его слова: "Самое важное – всегда оставаться порядочным, честным и воспитанным человеком" – стали жизненным кредо для многих. Жизненный путь Семена Израйлевича – это пример служения людям и Родине, который всегда будет оставаться вдохновением для следующих поколений,

– подчеркнули в Укргидроэнерго.

Также выразили искренние соболезнования родным и близким Семена Поташника.

О дате и месте прощания с выдающимся украинским гидроэнергетиком сообщат дополнительно.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Семена Поташника. Вечная память!