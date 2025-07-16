Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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Что известно об оккупанте, который держал в заложниках сотни гражданских?

По доказательной базе СБУ 12 лет тюрьмы заочно получил еще один российский оккупант, который совершал военные преступления во время оккупации части Черниговской области.

Речь идет о 37-летнем капитане Семене Соловове (позывной "Клен") – командире сводного отряда 228-го мотострелкового полка вооруженных сил России (в/ч 22316).

В марте 2022 года подразделение Соловова участвовало в захвате поселка Ягодное.

Находясь в населенном пункте, Соловов отдал приказ подчиненным согнать гражданских жителей населенного пункта в подвал поселковой школы, где оккупанты обустроили штаб. Таким образом почти месяц россияне держали в заложниках 369 местных жителей, среди которых было 69 несовершеннолетних,

– сообщили в СБУ.

По данным расследования, людей закрыли в подвальном помещении площадью 197 квадратных метров без света, вентиляции, достаточного количества воды и пищи.

Таким образом оккупанты использовали пострадавших как "живой щит" командного пункта России,

– говорится в сообщении.

Сообщается, что из-за того, что не было возможности вовремя получить медицинскую помощь в застенках умерло 10 человек пожилого возраста. К тому же, захватчики запрещали выносить умерших из подвала, которые длительное время оставались в помещении вместе с живыми людьми.

Кроме этого, Соловов неоднократно угрожал потерпевшим взорвать их всех.

Суд признал Соловова виновным по части 2 статьи 28, части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).