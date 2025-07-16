Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу СБУ.

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Що відомо про окупанта, який тримав у заручниках сотні цивільних?

За доказовою базою СБУ 12 років тюрми заочно отримав ще один російський окупант, який вчиняв воєнні злочини під час окупації частини Чернігівської області.

Йдеться про 37-річного капітана Семена Соловова (позивний "Клен") – командира зведеного загону 228-го мотострілецького полку збройних сил Росії (в/ч 22316).

В березні 2022 року підрозділ Соловова брав участь у захопленні селища Ягідне.

Перебуваючи в населеному пункті, Соловов віддав наказ підлеглим зігнати цивільних мешканців населеного пункту до підвалу селищної школи, де окупанти облаштували штаб. Таким чином майже місяць росіяни тримали в заручниках 369 місцевих жителів, серед яких було 69 неповнолітніх,

– повідомили в СБУ.

За даними розслідування, людей зачинили у підвальному приміщенні площею 197 метрів квадратних без світла, вентиляції, достатньої кількості води та їжі.

У такий спосіб окупанти використовували потерпілих як "живий щит" командного пункту Росії,

– ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що через те, що не було можливості вчасно отримати медичну допомогу у застінках померло 10 осіб похилого віку. До того ж, загарбники забороняли виносити померлих з підвалу, які тривалий час залишались у приміщенні разом із живими людьми.

Крім цього, Соловов неодноразово погрожував потерпілим підірвати їх усіх.

Суд визнав Соловова винним за частиною 2 статтею 28, частиною 1 статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).