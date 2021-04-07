Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Семена Семенченко и оставил меру пресечения без изменений. Поэтому бывший нардеп будет находиться под стражей до 24 мая.

Семенченко подозревают в создании "частной военной организации". Свою деятельность он объяснял помощью для ветеранов: "чтобы они не совершали преступлений, а имели нормальную работу».

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Через две недели, если меня оставят под стражей, я обнародую данные по созданию военного формирования, в формировании которого меня обвиняют. Люди которые могут мыслить, понимают, что без одобрения СБУ такое формирование создать невозможно,

– заявил подозреваемый…

Семенченко видит "белорусский след" в деле

Подозреваемый заявил, что усматривает "белорусский след" в своем уголовном преследовании. Он рассказал, что в феврале 2021 года на государственном телевидении Беларуси вышел сюжет, где Семенченко обвинили в связях с местными повстанцами против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. По словам подозреваемого, в ролике говорилось, что он имеет в Украине лагеря, где тренирует повстанцев.

"Там арестовали человека, которых обвинили в связях со мной. Других причин, как уничтожить то, что мы делали, я не вижу, – добавил Семенченко.

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