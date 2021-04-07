Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні клопотання захисту Семена Семенченка і залишив запобіжний захід без змін. Відтак колишній нардеп перебуватиме під вартою до 24 травня.

Семенченка підозрюють у створенні "приватною військової організації". Свою діяльність він пояснював допомогою для ветеранів: "щоб вони не скоювали злочинів, а мали нормальну роботу».

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Через два тижні, якщо мене залишать під вартою, я оприлюдню дані по створенню військового формування, у чому мене звинувачують. Люди які можуть мислити, розуміють, що без схвалення СБУ таке формування створити неможливо,

– заявив підозрюваний.

До речі, Семенченко просив не залишати його під вартою, бо він має трьох неповнолітніх дітей, яких треба утримувати.

Семенченко бачить "білоруський слід" у справі

Підозрюваний заявив, що вбачає "білоруський слід" у своєму кримінальному переслідуванні. Він розповів, що в лютому 2021 року на державному телебаченні Білорусі вийшов сюжет, де Семенченка звинуватили у зв'язках з місцевими повстанцями проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. За словами підозрюваного, у ролику мовилось, що він має в Україні табори, де тренує повстанців.

"Там заарештували людину, яку звинуватили у зв'язках зі мною. Інших причин, як знищити те, що ми робили, я не бачу, – додав Семенченко.

Справа Семенченка: коротко

Служба безпеки України 24 березня заявила про припинення діяльності "приватної військової компанії".

Семенченка та "позаштатного агента НАБУ" Євгена Шевченка назвали її засновниками. Їм повідомили про підозру у можливій організації схеми щодо ввезення військових запчастин і товарів з Росії поза митним контролем.

Шевченко та Семенченко звинувачення відкидають.

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