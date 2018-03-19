Семенченко допрашивают в Генпрокуратуре: известны детали

Народный депутат Украины Семен Семенченко дает показания в Генпрокуратуре по "сфабрикованным" делам против добровольцев для оказания давления на организаторов "антикоррупционного протеста".

Об сообщает ТСН со ссылкой на самого политика.

"17 октября 2017 года мы вышли на протест возле Верховной Рады, находились там 3,5 месяца. В этот же день Луценко лично подписал распоряжение, и у нас похитили нескольких людей – второго комбата "Донбасса" Анатолия Виногродского, Литвиненко и еще нескольких людей", – заявил Семенченко.

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Он отметил, что этих похищенных людей вывезли в Донецкую область "с целью организации давления, чтобы мы поскорее разошлись".

"Было сфабриковано несколько дел. Одно – от 2014 года, второе – от 2015 года. Хотя в этих делах уже давно были проведены проверки. Еще одно дело была новое – против участников антикоррупционного протеста", – добавил народный депутат.

Семенченко отметил, что в ГПУ его уже опросили "по факту вооруженного хулиганства второго комбата "Донбасса" Анатолия Виногродского", а допросы по другим делам продолжается. При этом политик предположил, что "это продолжится".

"С одной стороны, кампания в прессе, что все добровольцы – негодяи и мародеры. С другой стороны, они постараются сделать так, чтобы добровольцы, которых уже арестовали в октябре, ноябре и декабре, остались в тюрьме", – убежден народный избранник.

Напомним, Виногродский и Литвиненко были задержаны в конце ноября 2017 года по подозрению в совершении разбойного нападения на охранника частного аграрного предприятия на Кировоградщине.