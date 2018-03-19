Семенченка допитують у Генпрокуратурі: відомі деталі

Народний депутат України Семен Семенченко дає свідчення у Генпрокуратурі у "сфабрикованих" справах проти добровольців задля тиску на організаторів "антикорупційного протесту".

Про повідомляє ТСН із посиланням на самого політика.

"17 жовтня 2017 роки ми вийшли на протест біля Верховної Ради, перебували там 3,5 місяці. Цього ж дня Луценко особисто підписав розпорядження, і у нас викрали кількох людей – другого комбата "Донбасу" Анатолія Виногродського, Литвиненка і ще кількох людей", – заявив Семенченко.

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Він зазначив, що цих викрадених людей було вивезено в Донецьку область "з метою організації тиску, щоб ми скоріше розійшлися".

"Було сфабриковано кілька справ. Одна – від 2014 року, друга – від 2015 року. Хоча у цих справах вже давно були проведені перевірки. Ще одна справа була нова – проти учасників антикорупційного протесту", – додав народний депутат.

Семенченко зазначив, що в ГПУ його вже опитали "за фактом збройного хуліганства другого комбата "Донбасу" Анатолія Виногродського", а опитування по інших справах триває. При цьому політик припустив, що "це продовжиться".

"З одного боку, кампанія в пресі, що всі добровольці – негідники і мародери. З іншого боку, вони постараються зробити так, щоб добровольці, яких вже заарештували в жовтні, листопаді та грудні, залишилися у в’язниці", – висловив переконання народний обранець.

Нагадаємо, Виногродський і Литвиненко були затримані в кінці листопада 2017 року за підозрою у скоєнні розбійного нападу на охоронця приватного аграрного підприємства на Кіровоградщині.