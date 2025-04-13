Известно, что самому старшему из них 35 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на YouTube-канал Третьей отдельной штурмовой бригады.

Смотрите также Сожгли 2 танка, повредили 2 БМП: "Ахиллес" не дал врагу прорваться на Купянском направлении

Что известно о братьях

Всего у матери украинских военнослужащих 11 детей, среди которых восемь сыновей и три дочери. Старший брат с позывным "Старый" рассказал, как встретил начало полномасштабного вторжения России против Украины.

"24 февраля брат набрал и говорит: "Ты видел вертолет". Я говорю: "Ну так, наши". Он говорит: "Какие наши?! На Гостомель русские пи***ют!", - сказал "Старик".

Другой брат с позывным "Мойша" рассказал, что в первые часы после начала вторжения в семейном чате в одном из мессенджеров началась переписка, в которой братья один за другим написали, что идут защищать Украину вслед за братом "Сирко".

По словам "Сирка", на службе братья не учитывают родственные связи, а свободное от работы время могут проводить в семейном кругу. Братья также рассказали о совместной операции на Запорожском направлении, когда штурмовали две посадки.

Говорю: "Давай я пойду первый. Я более опытный". Мы все позади. Я немножко на оттяжке, потому что я был с пулеметом, и шли и ждали, ждали, ждали. Мы дошли до определенного промежутка, когда дальше идти не позволял рельеф, потому что мы уже были как на ладони. Тогда было принято решение там закрепиться,

– рассказал "Старый".

Кроме того, братья вместе воевали под Бахмутом за подходы к селу Андреевка. Мать военнослужащих Третьей штурмовой не до конца знает, кто и в каком именно подразделении из ее сыновей служит. Ребята уверяют мать, что все занимают "тыловые" должности.