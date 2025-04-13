Відомо, що найстаршому з них 35 років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на YouTube-канал Третьої окремої штурмової бригади.

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Що відомо про братів

Загалом у матері українських військовослужбовців 11 дітей, серед яких восьмеро синів та три доньки. Найстарший брат з позивним "Старий" розповів, як зустрів початок повномасштабного вторгнення Росії проти України.

"24 лютого брат набрав і каже: "Ти бачив вертоліт". Я кажу: "Ну так, наші". Він каже: "Які наші?! На Гостомель рускіє пи***ють!", — сказав "Старий".

Інший брат з позивним "Мойша" розповів, що у перші години після початку вторгнення у родинному чаті в одному з месенджерів почалось листування, в якому брати один за одним написали, що йдуть захищати Україну услід за братом "Сірком".

За словами "Сірка", на службі брати не зважають на родинні зв'язки, а вільний від роботи час можуть проводити у родинному колі. Брати також розповіли про спільну операцію на Запорізькому напрямку, коли штурмували дві посадки.

Кажу: "Давай я піду перший. Я більш досвідчений". Ми всі позаду. Я трошки на відтяжці, бо я був з кулеметом, і йшли та чекали, чекали, чекали. Ми дійшли до певного проміжку, коли далі йти не дозволяв рельєф, бо ми вже були як на долоні. Тоді було ухвалено рішення там закріпитись,

– розповів "Старий".

Крім того, брати разом воювали під Бахмутом за підходи до села Андріївка. Мати військовослужбовців Третьої штурмової не до кінця знає, хто та у якому саме підрозділі з її синів служить. Хлопці запевняють матір, що всі обіймають "тилові" посади.