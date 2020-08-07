Семьи Небесной Сотни выступили резко против назначения Олега Татарова заместителем главы Офиса Президента. Они считают, что это неуважение и надругательство над памятью их родных.

Назначение Татарова заместителем Ермака подтверждает возвращение сил Януковича. Об этом говорится в заявлении ОО Семьи "Небесной Cотни".

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"Назначение Татарова, который оправдывал и покрывал массовые преступления во время Революции Достоинства, на руководящую должность в ОПУ мы считаем надругательством над памятью наших родных и близких, всех тех, кто в 2013 – 2014 годах и во время российской агрессии отстаивал европейский вектор развития страны, память Героев, которые отдали свою жизнь за цивилизационный выбор украинской нации", – подчеркивают семьи Небесной Сотни.

Также в организации призвали к объединению патриотические силы Украины.

Что известно об Олеге Татарове

Украинский юрист и политик. Во времена Майдана был заместителем главы управления МВД Виталия Захарченко. Убеждал международных партнеров, что участники Революции Достоинства сами себя расстреливают, "Беркут" здесь ни при чем.

5 августа Зеленский подписал указ о назначении Олега Татарова заместителем главы Офиса Президента. Президент не считает, что все чиновники времен Януковича – это "старая власть".