Сім'ї Небесної Сотні виступили різко проти призначення Олега Татарова заступником голови Офісу Президента. Вони вважають, що це неповага і наруга над пам'яттю їхніх рідних.

Призначення Татарова заступником Єрмака підтверджує повернення сил Януковича. Про це йдеться в заяві ГО Родини "Небесної сотні".

Цікаво: Призначення Татарова: хто міг покликати політика часів Януковича в Офіс Президента

"Призначення Татарова, який виправдовував і покривав масові злочини під час Революції Гідності, на керівну посаду в ОПУ, ми вважаємо наругою над пам'яттю наших рідних і близьких, всіх тих, хто у 2013-2014 роках і під час російської агресії відстоював європейський вектор розвитку країни, пам’ять Героїв, які віддали своє життя за цивілізаційний вибір української нації", – наголошують родини Небесної Сотні.

Також в сім'ї Небесної Сотні закликали до об'єднання патріотичні сили України.