В Украине разворачивается судебное дело, связанное с эмбрионами, созданными с помощью репродуктивных технологий. Родители покойного мужа подали в суд на свою невестку, требуя права на эмбрионы, чтобы обеспечить продолжение рода, после того, как она отказалась от их переноса. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на ТСН.

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Что известно о деле с эмбрионами

Анастасия и Александр Кузьменко были женаты пять лет и обращались к репродуктологам, поскольку мечтали иметь детей. В результате у них было создано шесть замороженных эмбрионов. Однако, после внезапной смерти Александра, его родители начали настаивать на том, чтобы невестка выносила их будущих внуков. Анастасия отказалась, что привело к судебному процессу, который длится уже более года.

Владимир и Татьяна Кузьменко требуют, чтобы суд разрешил им использовать эмбрионы, мотивируя это желанием иметь внуков. Анастасия Кузьменко заявила, что в ее брачном договоре с мужем четко указано, что в случае смерти одного из супругов, генетический материал принадлежит живому партнеру.

Был апелляционный суд, мы хотели обжаловать решение суда по экспертизе. Мы предоставили в суд кучу доказательств о том, что во время экспертизы эмбрион может быть поврежден или вообще уничтожен. Однако судья все равно предоставил разрешение на экспертизу. Апелляционный суд также, несмотря на мои права, например быть матерью, нарушает их,

– добавила Анастасия.

Правоведы отмечают, что законодательство Украины пока не определяет четких норм для подобных ситуаций, в частности в вопросах использования эмбрионов после смерти одного из супругов. По словам юриста Елены Бабич, даже если суд примет решение в пользу дедушки и бабушки, в Украине они не смогут использовать эмбрионы для суррогатного материнства, поскольку это запрещено. Согласно украинскому законодательству, суррогатное материнство возможно только для супругов.