Новый автопарк более чем на миллион долларов: BihusInfo о покупках семьи нардепа Мамояна в 2022 году

Пока одни украинцы теряют деньги из-за войны, развязанной Россией, другие – сказочно богатеют. Если же не богатеют, то тратят немало. К примеру, родные народного депутата Суто Мамояна.

Журналисты Bihus.Info провели расследование. Они обнаружили, что семья Суто Мамояна, члена депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в Верховной Раде, только за 2022 год приобрела 13 автомобилей. Их общая стоимость – 1,3 миллиона долларов США. Кроме того, живет народный избранник в роскошном имении, которое заботливо оформили на родителей. Любопытно, что эту недвижимость не декларировали.

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Что говорят декларации об автопарке Мамояна

Расследователи обратили внимание на опубликованные, по состоянию на 2020 год, декларации Суто Мамояна. Согласно им, народный избранник владел:

Mercedes-Benz G63 AMG 2018 года

двумя Toyota Land Cruiser 200 2017 – 2018 годов.

Последние во время покупки, по словам Мамояна, вроде бы стоили по 800 долларов за каждый. Да-да, восемьсот долларов, вам не померещилось. Правда, сейчас этими транспортными средствами нардеп не владеет. Интересно, что он пользуется только теми машинами, которые записаны на родных.

Так, в последнее время его видели в Mercedes-Benz S500L 2020-го года. Эту машину приобрели новенькой, а оформили на двоюродного брата Мамояна – Темура Сутка. Сейчас этот автомобиль оценивается в 172 тысячи долларов.

Кроме того, сопровождает депутата Toyota Land Cruiser 300. Эту машину приобрели в начале сентября 2022 года. Ее стоимость – 90 тысяч долларов, а оформлен внедорожник на дядю Мамояна.

Интересно, что журналисты фиксировали это транспортное средство в правительственном квартале. Это было в день пленарного заседания Верховной Рады, а рядом с ним был идентичный автомобиль, который тоже оценивается в примерно 90 тысяч долларов, и его также оформили на дядю Мамояна. Правда, спустя месяц, в октябре.

Автопарк родственников Мамояна поражает: смотрите видео

Но это еще не всё. На дядю народного избранника в июне 2022 года оформили новый Lexus LX500d. Этот внедорожник оценивают по меньшей мере в 133 тысячи долларов.

Кроме того, еще два Toyota Land Cruiser 300 общей стоимостью около 180 тысяч долларов Мамоян оформил на своих родственников. Это произошло в сентябре и октябре 2022 года.

Журналисты-расследователи добавили, что за 2022 год отец, кузены и дядя народного избранника приобрели четыре седана Toyota Camry. Один из них с обычным двигателем и обошелся в 31 тысячу долларов. А вот остальные с гибридной установкой, поэтому за каждый выложили уже по 37 тысяч долларов. В общем, если обратить внимание на ситуацию на рынке, они стоят от 141 тысяч долларов.

Перед Новым годом автопарк семьи Мамояна снова вырос. Его уже пополнил премиальный микроавтобус Mercedes-Benz V300D. Стоимость такой машины стартует с отметки в 118 тысяч.

Авто разные – водитель тот же

Казалось бы, на этом можно было бы уже заканчивать, но нет. Журналисты зафиксировали еще и Mercedes-Benz S400L. Этот автомобиль зарегистрировали на женщину с фамилией Мамоян в мае 2022 года. Выявили расследователи определенную закономерность. Это транспортное средство с водителем неоднократно фиксировали там, где находился Мамоян. Стоит этот автомобиль от 136 тысяч долларов.

Заметили журналисты, что на ту же женщину оформили Mercedes-Maybach S680 2021 года выпуска. Она стала владелицей, если так можно сказать, премиального автомобиля в августе 2022 года. Стоит столь роскошный седан от 260 тысяч долларов. В этом автомобиле также видели мужчину, который на вышеупомянутом Mercedes-Benz S400L регулярно находился там, где и Мамоян.

Также автопарк Мамояна пополнился в октябре новым G63 AMG. Этот автомобиль, купленный осенью 2022 года, оценивают по меньшей мере в 225 тысяч долларов. Его оформили на имя Синот Мамоян. А за рулем этого авто был тот же водитель, что на предыдущих двух.