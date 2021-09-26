По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Валентин Чепурной уже третий день был гражданским. Поэтому получение компенсации фактически невозможно.

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Залужный был на месте гибели Чепурного

Валерий Залужный рассказал, что после гибели Валентина Чепурного отправился на Донбасс в 57-ю бригаду, где воин проходил службу накануне.

Главнокомандующий объяснил, что контракт Чепурного действительно закончился за несколько дней до смерти. Вся информация в базе данных и подделать ее невозможно.

Несмотря на это, что в ВСУ выражают искреннее сожаление по поводу потери. Однако, по словам Залужного, если согласиться на выплату компенсации, то это будет означать нарушение закона.

Идти на давление общественности, подделывать документы и делать так, чтобы его не исключали из списков части – это нарушение действующего законодательства,

– объяснил главнокомандующий ВСУ.

Решить вопрос возможно

По словам Валерия Залужного, у семьи Валентина Чепурного есть возможность получить компенсацию. Однако только юридическим путем, и скорее всего через суд. Но это остается предположением главнокомандующего.

Гибель Валентина Чепурного: главное