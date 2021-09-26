По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Валентин Чепурной уже третий день был гражданским. Поэтому получение компенсации фактически невозможно.
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Залужный был на месте гибели Чепурного
Валерий Залужный рассказал, что после гибели Валентина Чепурного отправился на Донбасс в 57-ю бригаду, где воин проходил службу накануне.
Главнокомандующий объяснил, что контракт Чепурного действительно закончился за несколько дней до смерти. Вся информация в базе данных и подделать ее невозможно.
Несмотря на это, что в ВСУ выражают искреннее сожаление по поводу потери. Однако, по словам Залужного, если согласиться на выплату компенсации, то это будет означать нарушение закона.
Идти на давление общественности, подделывать документы и делать так, чтобы его не исключали из списков части – это нарушение действующего законодательства,
– объяснил главнокомандующий ВСУ.
Решить вопрос возможно
По словам Валерия Залужного, у семьи Валентина Чепурного есть возможность получить компенсацию. Однако только юридическим путем, и скорее всего через суд. Но это остается предположением главнокомандующего.
Гибель Валентина Чепурного: главное
- Валентин Чепурной из Херсона, погиб в результате обстрелов боевиков 12 сентября на окраине села Крымское Луганской области.
- 34-летний воин был на передовой с самого начала войны, однако после окончания контракта 10 сентября, решил его не продлевать.
- В тот день Чепурной приехал на Луганщину, чтобы забрать вещи и документы и попрощаться с сослуживцами.