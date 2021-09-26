За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Валентин Чепурний уже третій день був цивільним. Тому отримання компенсації є фактично неможливим.
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Залужний був на місці загибелі Чепурного
Валерій Залужний розповів, що після загибелі Валентина Чепурного відправився на Донбас до 57-ї бригади, де воїн проходив службу напередодні.
Головнокомандувач пояснив, що контракт Чепурного і справді закінчився за декілька днів до смерті. Уся інформація є в базі даних і підробити її неможливо.
Попри те, у ЗСУ висловлюють щирий жаль з приводу втрати. Однак, за словами Залужного, якщо погодитися на виплату компенсації означатиме порушення закону.
Йти на тиск суспільний, підроблювати документи і робити так, щоб його не виключали зі списків частини – це порушення чинного законодавства,
– пояснив головнокомандувач ЗСУ.
Вирішити питання можливо
За словами Валерія Залужного, у родини Валентина Чепурного є можливість отримати компенсацію. Однак лише юридичним шляхом, і найімовірніше через суд. Та це залишається припущенням головнокомандувача.
Загибель Валентина Чепурного: головне
- Валентин Чепурний з Херсонщини, загинув унаслідок обстрілів бойовиків 12 вересня на околиці села Кримське Луганської області.
- 34-річний воїн був на передовій від самого початку війни, однак після закінчення контракту 10 вересня, вирішив його не продовжувати.
- У той день Чепурний приїхав на Луганщину, щоб забрати речі та документи й попрощатися з побратимами.