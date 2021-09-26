За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Валентин Чепурний уже третій день був цивільним. Тому отримання компенсації є фактично неможливим.

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Залужний був на місці загибелі Чепурного

Валерій Залужний розповів, що після загибелі Валентина Чепурного відправився на Донбас до 57-ї бригади, де воїн проходив службу напередодні.

Головнокомандувач пояснив, що контракт Чепурного і справді закінчився за декілька днів до смерті. Уся інформація є в базі даних і підробити її неможливо.

Попри те, у ЗСУ висловлюють щирий жаль з приводу втрати. Однак, за словами Залужного, якщо погодитися на виплату компенсації означатиме порушення закону.

Йти на тиск суспільний, підроблювати документи і робити так, щоб його не виключали зі списків частини – це порушення чинного законодавства,

– пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Вирішити питання можливо

За словами Валерія Залужного, у родини Валентина Чепурного є можливість отримати компенсацію. Однак лише юридичним шляхом, і найімовірніше через суд. Та це залишається припущенням головнокомандувача.

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