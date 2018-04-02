06:21
2 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
6°C
7°C 3°C
  • вторник
    10°C 2°C
  • среда
    15°C 7°C
  • четверг
    15°C 8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российское оружие, которое почти работает. Конкурс злодеев от Кадырова
Вєсті Кремля
19:37, 31 марта
Вести. UA. Жир. Эротический боевик от Савченко. Тимошенко замаливает грехи
Вєсті.UA
19:11, 31 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Семья Хомутынник обзавелась гигантской квартирой

173 Читати новину українською
Виталий Хомутиинник
Виталий Хомутиинник / Фото из открытых источников

Народный депутат группы "Возрождение" Виталий Хомутынник в прошлом году заработал 136,4 миллиона гривен.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на декларацию политика.

Заработная плата депутата составила 501 900, проценты в банке принесли ему гораздо больше – 19,48 миллионы, отчуждения недвижимости – 66,12 миллионы, дивиденды – 50,32 миллиона.

Читайте также: Топ-чиновники показали свои декларации

Жена нардепа – Светлана в 2017-м заработала 20,26 миллиона. Кроме того, в ее собственности появилась квартира площадью 224 квадратных метра и стоимостью 7 миллионов гривен.

Также ей принадлежит еще одна квартира в столице, а в аренде находится жилой дом площадью 370 квадратных метра.

В электронной декларации народный депутат указал свои финансовые обязательства на сумму 1,44 миллиона евро.

Согласно декларации, народный депутат является конечным бенефициарным владельцем 39 юридических лиц, некоторые из них зарегистрированы на Кипре, Британских Виргинских островах и Каймановых островах.

По автопарка семейства, то в их собственности является Toyota Tundra и Lexus LX570. Еще два автомобиля – Range Rover и Lexus – они арендуют.

Теги: е-декларирование Виталий Хомутынник Новости Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук