Семья Хомутынник обзавелась гигантской квартирой

Народный депутат группы "Возрождение" Виталий Хомутынник в прошлом году заработал 136,4 миллиона гривен.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на декларацию политика.

Заработная плата депутата составила 501 900, проценты в банке принесли ему гораздо больше – 19,48 миллионы, отчуждения недвижимости – 66,12 миллионы, дивиденды – 50,32 миллиона.

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Жена нардепа – Светлана в 2017-м заработала 20,26 миллиона. Кроме того, в ее собственности появилась квартира площадью 224 квадратных метра и стоимостью 7 миллионов гривен.

Также ей принадлежит еще одна квартира в столице, а в аренде находится жилой дом площадью 370 квадратных метра.

В электронной декларации народный депутат указал свои финансовые обязательства на сумму 1,44 миллиона евро.

Согласно декларации, народный депутат является конечным бенефициарным владельцем 39 юридических лиц, некоторые из них зарегистрированы на Кипре, Британских Виргинских островах и Каймановых островах.

По автопарка семейства, то в их собственности является Toyota Tundra и Lexus LX570. Еще два автомобиля – Range Rover и Lexus – они арендуют.