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Сім’я Хомутинніка обзавелася гігантською квартирею

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Віталій Хомутиннік
Віталій Хомутиннік / Фото з відкритих джерел

Народний депутат групи "Відродження" Віталія Хомутинніка минуло річ заробив 136,4 мільйони гривень.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на декларацію політика.

Заробітна плата депутата становила 501,9 тисяч, відсотки в банку принесли йому значно більше – 19,48 мільйонів, відчуження нерухомості – 66,12 мільйонів, дивіденди – 50,32 мільйони.

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Дружина нардепа – Світлана у 2017-му заробила 20,26 мільйони. Окрім того, у її власності з’явилася квартира площею 224 метри квадратних та вартістю 7 мільйонів гривень.

Також їй належить ще одна квартира в столиці, а в оренді перебуває житловий будинок площею 370 метри квадратних.

В е-декларації народний депутат вказав свої фінансові зобов'язання на суму 1,44 мільйони євро.

Згідно з декларацією, народний депутат є кінцевим бенефіціарним власником 39 юридичних осіб, деякі з них зареєстровані на Кіпрі, Британських Віргінських островах і Кайманових островах.

Щодо автопарку сімейства, то у їхній власності є Toyota Tundra та Lexus LX570. Ще два автомобілі – Range Rover і Lexus – вони орендують.

Теги: Новини України Віталій Хомутиннік е-декларування
Джерело: 24 Канал
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