У семьи премьера Гончарука тысячные долги за комуслуги

Семья Премьер-министра Украины Алексея Гончарука задолжала за горячую воду, газ и другие коммунальные услуги 21 тысячу гривен. Поэтому коммунальные предприятия Чернигова несколько раз подавали в суд на Гончарука и его родных.

Алексей Гончарук, его брат Олег и еще одна родственница задолжали за горячую воду, сообщает "Следствие.Инфо" со ссылкой на приказы Деснянского райсуда Чернигова. В 2012 и 2014 годах суд обязал должников выплатить 8,4 и 7,8 тысячи гривен коммунальному предприятию "Облтеплокоммунэнерго".

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Кроме того, 4 тысячи гривен долга суд заставлял премьера и его родных заплатить за услуги ЖЭКа – в 2011 и 2015 годах. Еще более 1 тысячи гривен суд заставил заплатить в 2011 и 2014 году "Черниговгазу".

Общая сумма долга семьи Гончарука за комуслуги составляла более 21 тысячи гривен. Однако, уплатил ли премьер-министр и его родные эти долги, пока неизвестно.

Сам Гончарук на соответствующий вопрос сказал, что уже 19 лет не живет в Чернигове. Он пообещал связаться с братом для выяснения ситуации с долгами. После этого разговора премьер-министр больше не отвечал журналистам.